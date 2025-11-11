Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Звонок мошенника
Звонок мошенника
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Приволжский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 17:50

Телефонное внушение стоило миллионы: в Мордовии банковская сотрудница стала жертвой мошенников

МВД: В Мордовии мошенники убедили банковскую сотрудницу украсть 20 миллионов рублей

В Мордовии раскрыта необычная афера, в которой жертвой мошенников стала сотрудница банка, поверившая злоумышленникам и похитившая со своего рабочего места 20 миллионов рублей. Женщина действовала, следуя указаниям "специалистов" из поддельных госструктур, которые уверили её, что помогает предотвратить преступление.

Как развивалась схема

Как сообщили в МВД по Республике Мордовия, история началась в октябре, когда 33-летней сотруднице банка из Саранска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником налоговой службы. Под надуманным предлогом он убедил женщину назвать код из СМС. Вскоре ей начали звонить "специалисты банков" и "сотрудники службы безопасности портала "Госуслуги”".

Они заявили, что её персональные данные якобы попали к мошенникам, которые пытаются оформить кредиты и перевести средства. Чтобы "спасти деньги", женщину убедили перевести свыше двух миллионов рублей на "безопасный счёт”. Часть этой суммы она взяла в долг у матери и знакомых, а также оформила кредит.

Психологическое давление и ложная миссия

Через несколько дней аферисты перешли к следующему этапу. На этот раз с женщиной связался человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что в банке, где она работает, якобы проводится операция по выявлению лица, причастного к госизмене, и что для её успешного проведения необходимо "временно изъять" крупную сумму.

Следуя инструкциям звонивших, сотрудница сняла 20 миллионов рублей из кассы банка и отправилась на такси в Ульяновск, где должна была передать деньги.

Задержание и расследование

Руководство банка, обнаружив пропажу, немедленно обратилось в полицию. Правоохранители установили маршрут передвижения женщины и передали ориентировку в соседний регион.

В Ульяновске полицейские задержали её в момент, когда она пыталась внести деньги в купюроприёмник, следуя дальнейшим указаниям мошенников. Перевод удалось предотвратить.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следователи выясняют личности участников преступной схемы и проверяют их связь с другими аналогичными случаями.

Отдельно будет дана правовая оценка действиям самой сотрудницы банка, которая, хотя и стала жертвой обмана, нарушила внутренние правила хранения и оборота денежных средств.

Рост числа "телефонных" афер

Эксперты отмечают, что подобные схемы всё чаще строятся на социальной инженерии — преступники воздействуют на психику жертвы, заставляя действовать в панике и "в интересах государства". МВД вновь призывает граждан не выполнять никаких финансовых операций по звонкам неизвестных, кем бы они ни представлялись.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Башкортостане численность работающей молодежи сократилась на 19,1% с 2020 по 2024 год сегодня в 3:36
Куда уходят 19-29 летние: в Башкирии заметили странный отток кадров

В Башкортостане за 2024 год снизилась численность работающей молодежи, а уровень безработицы среди них стал выше среднего по республике.

Читать полностью » В Башкортостане цены на китайские автомобили упали на 7,2% сегодня в 2:26
Китайцы дешевеют, а наши авто пошли в гору: почему в Башкортостане всё наоборот и как этим воспользоваться

В Башкортостане цены на китайские автомобили начали снижаться, что может стимулировать спрос в конце года. Эксперты отмечают стабильность рынка новых машин.

Читать полностью » В Нижегородской области планируют увеличить налоговые поступления для компенсации дефицита бюджета сегодня в 1:16
Экономия на всём: как Нижегородская область будет компенсировать бюджетный дефицит

В Нижегородской области представлен проект бюджета на 2026 год, который строится на строгой экономии. Власти нацелены на сокращение дефицита и увеличение налоговых поступлений.

Читать полностью » В Нижегородской области пользователи ИИ старше 55 лет стали использовать технологии в три раза чаще сегодня в 0:36
ИИ для всех: насколько жители Поволжья "подсели" на нейросети

В Нижегородской области наблюдается резкий рост интереса к искусственному интеллекту среди разных возрастных групп, особенно среди старшего поколения.

Читать полностью » Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку вчера в 23:23
Местные жители уже не молчат: в Зелецино с марта продолжается экологическая угроза

В Нижегородской области начато расследование по делу о нелегальной свалке рядом с жилыми домами. Местные жители и власти уже вовлечены в решение проблемы.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю вчера в 21:34
Рельсы нового поколения: в российском городе готовят к возвращению трамвайный маршрут № 11

В Нижнем Новгороде завершают реконструкцию трамвайного маршрута № 11 под стенами кремля. Поездки по обновлённым рельсам начнутся уже весной.

Читать полностью » К 2028 году численность населения Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек — прогноз администрации вчера в 1:34
Город, который теряет, но не сдается: Пенза сокращается по численности, но держится за счет другого

К 2028 году население Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек. При этом число трудоспособных горожан растёт, а рождаемость постепенно увеличивается.

Читать полностью » Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мужчины в Саратове 09.11.2025 в 23:48
Хулиганство или расправа: Бастрыкин взял под контроль массовое избиение в Саратове

В Саратове толпа избила мужчину в центре города. Александр Бастрыкин потребовал установить мотивы и причины конфликта, расследование взято под контроль СКР.

Читать полностью »

Новости
ДФО
На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра
Питомцы
Зоопсихолог Волков: домашних животных часто называют в честь еды и персонажей аниме
ЦФО
В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках — заявление губернатора
Туризм
Самолёт не упадёт, но это мешает: пилот объяснил, что происходит, когда вы не включаете режим полёта
Садоводство
Выбросил бы косточку, но решил посадить — теперь весь дом пахнет летом
Наука
A&D: разрушение перинейрональных сетей вызывает потерю социальной памяти при Альцгеймере
Еда
Беру одно яйцо и стакан масла — получаю идеальный майонез без хлопот и весов
Красота и здоровье
Всю жизнь выбирала не ту прическу: узнала, какая подходит моему лицу — и теперь не узнаю себя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet