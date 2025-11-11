Телефонное внушение стоило миллионы: в Мордовии банковская сотрудница стала жертвой мошенников

В Мордовии раскрыта необычная афера, в которой жертвой мошенников стала сотрудница банка, поверившая злоумышленникам и похитившая со своего рабочего места 20 миллионов рублей. Женщина действовала, следуя указаниям "специалистов" из поддельных госструктур, которые уверили её, что помогает предотвратить преступление.

Как развивалась схема

Как сообщили в МВД по Республике Мордовия, история началась в октябре, когда 33-летней сотруднице банка из Саранска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником налоговой службы. Под надуманным предлогом он убедил женщину назвать код из СМС. Вскоре ей начали звонить "специалисты банков" и "сотрудники службы безопасности портала "Госуслуги”".

Они заявили, что её персональные данные якобы попали к мошенникам, которые пытаются оформить кредиты и перевести средства. Чтобы "спасти деньги", женщину убедили перевести свыше двух миллионов рублей на "безопасный счёт”. Часть этой суммы она взяла в долг у матери и знакомых, а также оформила кредит.

Психологическое давление и ложная миссия

Через несколько дней аферисты перешли к следующему этапу. На этот раз с женщиной связался человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что в банке, где она работает, якобы проводится операция по выявлению лица, причастного к госизмене, и что для её успешного проведения необходимо "временно изъять" крупную сумму.

Следуя инструкциям звонивших, сотрудница сняла 20 миллионов рублей из кассы банка и отправилась на такси в Ульяновск, где должна была передать деньги.

Задержание и расследование

Руководство банка, обнаружив пропажу, немедленно обратилось в полицию. Правоохранители установили маршрут передвижения женщины и передали ориентировку в соседний регион.

В Ульяновске полицейские задержали её в момент, когда она пыталась внести деньги в купюроприёмник, следуя дальнейшим указаниям мошенников. Перевод удалось предотвратить.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следователи выясняют личности участников преступной схемы и проверяют их связь с другими аналогичными случаями.

Отдельно будет дана правовая оценка действиям самой сотрудницы банка, которая, хотя и стала жертвой обмана, нарушила внутренние правила хранения и оборота денежных средств.

Рост числа "телефонных" афер

Эксперты отмечают, что подобные схемы всё чаще строятся на социальной инженерии — преступники воздействуют на психику жертвы, заставляя действовать в панике и "в интересах государства". МВД вновь призывает граждан не выполнять никаких финансовых операций по звонкам неизвестных, кем бы они ни представлялись.