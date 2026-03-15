Костромская девушка оказалась в центре криминальной сети по незаконному обороту миллионами рублей

В Костроме завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы, ставшей фигуранткой процесса о неправомерном обороте платежных средств. По версии следствия, девушка передала банковские карты и доступ к личному кабинету посторонним лицам за денежное вознаграждение, инициированное ее знакомой. Через счета обвиняемой мошенники успели провести более четырех миллионов рублей. Теперь фигурантке предстоит ответить перед законом, а также возместить ущерб пострадавшим от преступных финансовых операций.

Суть криминальной схемы

Девушка решилась на противоправные действия из-за нехватки денежных средств. Схема выглядела достаточно просто: по предложению знакомой костромичка оформила на свое имя новые карты, привязав к ним специально купленную сим-карту, после чего передала все доступы третьим лицам. Личные данные и платежные инструменты практически сразу перешли в распоряжение посторонних.

Подобные действия в оперативной практике называют работой "дропа" — человека, который за небольшую плату открывает счета для транзита украденных денег. Часто такие люди даже не осознают масштабов ущерба, полагая, что просто помогают другим провести операции. Однако закон не делает скидок на неосведомленность, привлекая номинальных владельцев карт к полноценной ответственности.

Следствие установило, что через предоставленные счета за период в один месяц прошли миллионы рублей. Оперативники УМВД по Костромской области выяснили, что через данные банковские инструменты была выведена сумма, превышающая четыре миллиона рублей. Это стало поводом для возбуждения дела по серьезной уголовной статье.

Финансовые и уголовные риски

Действия обвиняемой квалифицированы по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса России, касающейся незаконного оборота средств платежей. Статья предусматривает различные виды наказания, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В правоохранительных органах подчеркнули, что аргументы о тяжелом материальном положении не снимают ответственности с подозреваемой.

"Передача банковских карт третьим лицам — это прямое пособничество финансовым преступлениям, которое невозможно оправдать бытовыми нуждами. Граждане часто недооценивают серьезность подобных сделок, считая их подработкой, но следствие видит в этом профессиональную подготовку площадки для отмывания средств. Каждый, кто идет на такой шаг, должен понимать: ответственность за все транзакции ложится на владельца счета. В конечном итоге именно этот человек будет нести бремя доказывания своей непричастности к самим мошенническим схемам". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Помимо уголовного преследования, девушку ждет и серьезная гражданско-правовая нагрузка. В пресс-службе ведомства уточнили, что ей придется возместить пострадавшим от рук реальных мошенников все суммы, которые были проведены по ее счетам. Суммы в четыре миллиона рублей несопоставимы с возможным вознаграждением, которое она рассчитывала получить от продажи карт.

Для многих молодых людей подобные кейсы становятся тяжелым уроком. Финансовая безграмотность и желание быстро получить деньги превращаются в многолетнюю долговую яму, так как списать долги через банкротство в случае доказанного преступления бывает крайне проблематично.

Перспективы судебного разбирательства

Дело уже передано в суд, где предстоит определить окончательную меру наказания. Суду предстоит оценить как саму передачу ключей доступа к счетам, так и последующий ущерб, причиненный потерпевшим. Представители следствия настаивают на полноте собранной доказательной базы, подтверждающей умысел обвиняемой.

На текущий момент костромичка находится в статусе подсудимой и готовится к оглашению приговора. Эксперты отмечают, что судебная практика по подобным делам становится жестче: правоохранители стремятся пресекать деятельность цепочек, через которые выводятся средства граждан. Зачастую это единственная возможность вернуть украденные деньги, установив всех участников схемы.

Ситуация служит наглядным напоминанием о рисках, связанных с передачей персональных данных и банковских инструментов посторонним. Даже если человек не участвует в целевых атаках на жертв, предоставление технической инфраструктуры для вывода средств приравнивается законодателем к участию в преступлении.