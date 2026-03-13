Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:59

В Ивановской области борются с беспределом кредитных компаний — семья получила защиту и покой

Судебные приставы в Ивановской области оштрафовали банк на 100 тысяч рублей за нарушения при взыскании долга. Кредиторы 27 раз звонили несовершеннолетней дочери участника специальной военной операции, хотя она объясняла, что отец на фронте. Мать девочки жаловалась в банк, но звонки прекратились только после обращения в УФССП. Штраф выписали по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ, учитывая рецидив.

Жалоба жительницы

Жительница Ивановской области обратилась в УФССП с жалобой на банк. Сотрудники кредитной организации регулярно звонили ее несовершеннолетней дочери. Номер телефона принадлежал отцу девочки, военнослужащему, у которого накопилась просрочка по кредиту.

Мужчина перестал отвечать банку, и кредиторы переключились на дочь. Девочка каждый раз говорила представителям, что папа в зоне боевых действий. Мать просила прекратить звонки и удалить номер из базы, но без результата.

Звонки беспокоили ребенка месяцами. Семья жила в постоянном напряжении от этих контактов. Только обращение к приставам принесло облегчение.

Проверка приставов

Приставы провели проверку действий банка. За пять месяцев поступило 27 звонков на номер девочки. Она ответила на 18 из них.

Каждый разговор фиксировался. Девочка четко указывала статус отца и свой возраст. Банк игнорировал эти пояснения.

"В регионах судебные приставы активно защищают семьи участников СВО от давления кредиторов. Такие звонки третьим лицам, особенно несовершеннолетним, недопустимы и влекут штрафы. За прошлый год в Ивановской области составили десять протоколов по подобным случаям. Минимальный штраф — 50 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма растет."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

При расследовании учитывают только успешные контакты. Неудачные попытки дозвониться не вменяют в вину. Это правило применяется строго.

Наказание банка

В отношении банка составили протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Учли предыдущие нарушения организации. Штраф установили в 100 тысяч рублей.

Заместитель руководителя УФССП по Ивановской области Светлана Бурнос отметила размер минимального штрафа. За год приставы выписали десять протоколов кредиторам и коллекторам. Практика показывает жесткий контроль.

Семья теперь защищена от звонков. Банк удалил номер из базы. Такие меры предотвращают повторения.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

