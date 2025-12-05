Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
оплата
оплата
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:30

Неожиданные блокировки карт в Краснодарском крае: кто и почему решает оставить вас без денег

В Краснодарском крае число жалоб на блокировки карт выросло в 2,5 раза — Банк России

В Краснодарском крае и Ростовской области наблюдается рост жалоб на необоснованные блокировки банковских карт. По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, в 2025 году за 9 месяцев жители этих регионов направили рекордное количество жалоб, что значительно превышает показатели прошлого года.

Резкий рост жалоб на блокировки карт

С начала 2025 года в Краснодарском крае зафиксировано 866 жалоб на приостановку операций и блокировку карт, что почти в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 388 жалоб. В Ростовской области число жалоб увеличилось с 178 до 450. Подавляющее большинство жалоб поступило от физических лиц — порядка 95% в обоих регионах, в то время как остальные обращения были от юридических лиц.

Эти данные говорят о растущем числе случаев, когда пользователи сталкиваются с необоснованными блокировками своих карт и аккаунтов, что вызывает у них неудовлетворение и желание обратиться к регулятору. Как пояснили в пресс-службе Банка России, увеличение числа жалоб может быть связано с улучшением осведомленности клиентов и ростом их правовой активности.

Мошенничество и блокировки в базе данных

Интересно, что число жалоб на мошенничество и киберпреступления в Краснодарском крае снизилось. За 9 месяцев 2025 года было зафиксировано 867 жалоб, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ростовской области снижение составило 34%, с 424 жалоб до 278. Наиболее заметное сокращение произошло в области кибермошенничества, а также случаев использования психологических методов воздействия на клиентов банков.

Однако жители регионов стали чаще жаловаться на попадание их данных в базы данных о мошеннических операциях. В таких случаях банки вправе блокировать карты или доступ к онлайн-банкингу. Если информация поступила от МВД, банк обязан приостановить доступ клиента к сервисам. Важно, что в таких базах могут содержаться данные о людях, которые по ошибке или сознательно помогали мошенникам в проведении нелегальных операций.

Тенденции на Дону

В Ростовской области наблюдается аналогичная ситуация. Здесь также значительно снизилось число жалоб на мошенников и кибермошенничество. В частности, жители области стали реже сообщать о взломах учетных записей Госуслуг — за 9 месяцев 2025 года было зафиксировано всего три таких жалобы, тогда как в прошлом году их было 36. Это говорит о том, что и здесь киберпреступления становятся менее заметными, возможно, благодаря улучшению защитных мер в государственных и банковских системах.

Таким образом, несмотря на снижение числа жалоб на мошенничество, растет число обращений, связанных с необоснованными блокировками карт и попаданием данных в черные списки. Это поднимает вопросы о прозрачности работы банковских систем и необходимости улучшения механизмов защиты прав клиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Краснодарском крае подорожали Livan X3 Pro и X6 Pro на 11% — автоэксперты сегодня в 14:40
Автомобили подорожали, но не все: что стоит купить в Краснодарском крае в ноябре 202

Средняя стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае в ноябре осталась стабильной. Что подешевело, а что подорожало в автомобильном рынке региона?

Читать полностью » Стоимость электрокаров с пробегом опустилась до 3 млн рублей — аналитики Авито Авто 03.12.2025 в 14:46
Крымский авторынок встряхнуло — электрокары упали в цене так резко, что спрос пошёл по новой схеме

Средняя цена электромобилей с пробегом в Крыму упала на 22%, а инфраструктура для поездок расширяется — рынок меняется быстрее, чем ожидалось.

Читать полностью » В Крыму увеличили число лесных патрулей перед праздниками — министр Шевцова 03.12.2025 в 14:36
В Крыму усилили патрули в лесах — декабрь принёс риск, о котором многие даже не догадываются

В Крыму усилили патрулирование перед праздниками, чтобы остановить незаконную вырубку хвойных деревьев и защитить лесные массивы от сезонных нарушений.

Читать полностью » Регионы получат финансирование на геномную селекцию — пресс-служба правительства 03.12.2025 в 14:16
Геномные технологии добрались до Крыма — и фермы начали работать по схеме, которая меняет всё

Более 30 регионов получат федеральное финансирование на внедрение геномных технологий в животноводстве — новая программа должна повысить точность селекции и укрепить племенную базу.

Читать полностью » Крым получил новые пожарные автоцистерны и спастехнику — пресс-служба Аксёнова 02.12.2025 в 12:11
Крымские спасатели получили мощное усиление: новая техника меняет возможности реагирования уже этой зимой

Крымские пожарные и спасатели получили новые автоцистерны и спецтехнику, усилив парк, от которого зависит скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.

Читать полностью » Сильный дождь повышает риск ЧС в Крыму — пресс-служба МЧС 02.12.2025 в 12:06
Сильный дождь в Крыму может спровоцировать ЧП: спасатели назвали сценарии, о которых лучше знать заранее

МЧС предупреждает о сильном дожде в Крыму 2 декабря и возможных ЧС, которые могут затронуть транспорт, энергетику и прибрежные территории.

Читать полностью » Осенние условия укрепляют урожайный потенциал Крыма — доцент Потанин 02.12.2025 в 11:57
Осень в Крыму подарила аграриям неожиданный бонус: урожайный потенциал растёт так стремительно, что многие не верят цифрам

Крымские озимые и зерновые вступили в сезон в редким сочетанием влаги и тепла, и специалисты уже говорят о высоком потенциале будущего урожая.

Читать полностью » Сочи и Адлер входят в топ направлений у молодых туристов — аналитики 02.12.2025 в 11:47
Черноморские курорты бьют рекорды: внутренний туризм стал фаворитом у молодёжи — вот что показали цифры

Российские туристы разных поколений по-разному планируют отпуск, но курорты Кубани продолжают удерживать лидирующие позиции в числе самых востребованных направлений.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Крым и Абхазия продолжают развивать сотрудничество с 2016 года — Аксёнов
Красота и здоровье
Пародонтоз можно только приостановить, но не обратить вспять — стоматолог Ахмурзаев
Экономика
Повышение пенсий не компенсирует подорожание товаров и услуг — экономист Лежава
Экономика
Президент России подписал указ о топливном демпфере для стабилизации цен — пресс-служба Кремля
Экономика
Россия увеличила экспорт удобрений в страны БРИКС на 60% за три года — Андрей Гурьев
Общество
Зависимость от интернет-игр стала глобальной проблемой для подростков — Максим Древаль
Мир
Администрация Зеленского ослабила систему надзора за госкомпаниями, повысив риски коррупции — The New York Times
Общество
Более 9 тысяч волонтеров помогают Херсону после освобождения — Владимир Сальдо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet