Неожиданные блокировки карт в Краснодарском крае: кто и почему решает оставить вас без денег

В Краснодарском крае и Ростовской области наблюдается рост жалоб на необоснованные блокировки банковских карт. По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, в 2025 году за 9 месяцев жители этих регионов направили рекордное количество жалоб, что значительно превышает показатели прошлого года.

Резкий рост жалоб на блокировки карт

С начала 2025 года в Краснодарском крае зафиксировано 866 жалоб на приостановку операций и блокировку карт, что почти в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 388 жалоб. В Ростовской области число жалоб увеличилось с 178 до 450. Подавляющее большинство жалоб поступило от физических лиц — порядка 95% в обоих регионах, в то время как остальные обращения были от юридических лиц.

Эти данные говорят о растущем числе случаев, когда пользователи сталкиваются с необоснованными блокировками своих карт и аккаунтов, что вызывает у них неудовлетворение и желание обратиться к регулятору. Как пояснили в пресс-службе Банка России, увеличение числа жалоб может быть связано с улучшением осведомленности клиентов и ростом их правовой активности.

Мошенничество и блокировки в базе данных

Интересно, что число жалоб на мошенничество и киберпреступления в Краснодарском крае снизилось. За 9 месяцев 2025 года было зафиксировано 867 жалоб, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ростовской области снижение составило 34%, с 424 жалоб до 278. Наиболее заметное сокращение произошло в области кибермошенничества, а также случаев использования психологических методов воздействия на клиентов банков.

Однако жители регионов стали чаще жаловаться на попадание их данных в базы данных о мошеннических операциях. В таких случаях банки вправе блокировать карты или доступ к онлайн-банкингу. Если информация поступила от МВД, банк обязан приостановить доступ клиента к сервисам. Важно, что в таких базах могут содержаться данные о людях, которые по ошибке или сознательно помогали мошенникам в проведении нелегальных операций.

Тенденции на Дону

В Ростовской области наблюдается аналогичная ситуация. Здесь также значительно снизилось число жалоб на мошенников и кибермошенничество. В частности, жители области стали реже сообщать о взломах учетных записей Госуслуг — за 9 месяцев 2025 года было зафиксировано всего три таких жалобы, тогда как в прошлом году их было 36. Это говорит о том, что и здесь киберпреступления становятся менее заметными, возможно, благодаря улучшению защитных мер в государственных и банковских системах.

Таким образом, несмотря на снижение числа жалоб на мошенничество, растет число обращений, связанных с необоснованными блокировками карт и попаданием данных в черные списки. Это поднимает вопросы о прозрачности работы банковских систем и необходимости улучшения механизмов защиты прав клиентов.