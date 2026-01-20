Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ASaber91 is licensed under CC BY 2.0
Елена Кузнецова Опубликована вчера в 23:47

Искала незаезженное место в Азии — Бангладеш оказался сложным, шумным и цепляющим

В 2024 Бангладеш принял 650 тыс туристов

Бангладеш способен удивить даже опытных путешественников: здесь есть мангровые леса, где ищут бенгальских тигров, холмы с чайными плантациями и протяжённые песчаные пляжи. Но при этом для многих страна по-прежнему остаётся "белым пятном" на карте, куда редко добавляют остановку между Индией и Шри-Ланкой. Внутри — огромные города, реки-артерии и сельская жизнь, которую туристы обычно видят только в репортажах. Об этом сообщает CNN Travel.

Почему страна с такими пейзажами остаётся в тени

По данным Совета по туризму Бангладеш, в 2024 году страну посетили около 650 000 иностранных туристов — заметно меньше, чем у соседей по региону. На фоне природного разнообразия и городского масштаба это выглядит парадоксом: в одной только Дакке живут и работают примерно 24 млн человек, а вся страна — более 170 млн.

Одна из причин — устойчивый образ Бангладеш как места, которое вспоминают в новостях не по туристическим поводам. Руководитель Native Eye Travel Джим О'Брайен связывает это с ассоциациями с бедствиями и кризисами.

"Я думаю, что существует подсознательная связь страны с природными катастрофами, — говорит директор туристической компании Native Eye Travel Джим О'Брайен. — Мы слышим о стране только по неправильным причинам".

Что хотят показывать гиды и что цепляет гостей

Местные туроператоры уверены: реальность гораздо шире стереотипов. Основатель Bengal Expedition Tours Фахад Ахмед предлагает не обходить стороной Дакку, а затем ехать в чайные холмы Сримангала и к Кокс-Базару, чей участок белого песка длиной 75 миль часто называют самым длинным естественным морским пляжем в мире.

"Путешественники хотят получить местные впечатления; они хотят увидеть настоящую местную жизнь в Бангладеш, — говорит основатель Bengal Expedition Tours Фахад Ахмед. — Туризм здесь всё ещё развивается, но потенциал огромный".

Туристы, которые всё же приезжают, часто говорят об "аутентичности" и сильных впечатлениях. Британець Ананд Патель вспоминал поездку в Баришал — город в дельте Ганга, куда он добирался из Дакки долгой дорогой, а затем увидел не постановочное шоу, а живой рынок на воде и берегу. Ирландец Гэри Джойс описывал Старый город Дакки как шумное, но яркое погружение и признавался, что для него особенно ценными стали фотомоменты на плавучих рынках.

"Каждый аспект тура был отличным опытом, — говорит он. — Для меня главными моментами стали возможности для фото, особенно на плавучих рынках и в Старом городе Дакки".

Имидж, безопасность и "тёмные" сюжеты, которые мешают продаже

Гид из Дакки Кавсар Ахмед Милон прямо говорит, что представления о стране как о "неорганизованной" и бедной до сих пор отпугивают людей, хотя на месте многие получают противоположные эмоции.

"Люди считают Бангладеш страной третьего мира, что это не организованная страна и это не лучшее место для посещения, — говорит он CNN. — Но когда туристы приезжают в Бангладеш, у них получают положительный опыт. Люди дружелюбны и гостеприимны. Даже если мы бедная страна, у нас позитивное мышление".

Отдельная проблема — контент, который разгоняет мрачные образы: ролики о переполненном транспорте и нелегальном "поездном сёрфинге" легко набирают просмотры. При этом туроператоры спорят, как говорить о сложной стороне страны: Ахмед включает в маршруты текстильные рынки (Бангладеш называют вторым крупнейшим экспортёром одежды в мире) и судоразделочные верфи, а Милон делает акцент на экотуризме и сельских инициативах. В материале также приводятся данные Минтруда США о занятости более 2,7 млн детей 5-14 лет, часто в швейной отрасли, и мысль о том, что рост туризма мог бы дать людям альтернативный заработок.

На восприятие влияет и фон тревожных новостей: говорится о рисках волнений, а также о том, что рекомендации по поездкам различаются — Великобритания отдельно предупреждает о горных районах Читтагона у границы с Мьянмой, а Госдеп США оценивает Бангладеш на уровне 3 с призывом "пересмотреть поездку" из-за волнений, преступности и терроризма. На этом фоне страна всё чаще появляется в маршрутах "отважных" путешественников, которые готовы к простому уровню инфраструктуры и ценят места, ещё не затронутые массовым туризмом.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Counter LiveInternet