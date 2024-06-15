Специалист по гастроэнтерологии Анастасия Тимощенко поделилась информацией о потенциальном вреде бананов для лиц с определенными заболеваниями. Несмотря на то, что бананы считаются отличным источником энергии из-за высокого содержания углеводов, они могут быть нежелательными для людей с болезнями почек или проблемами с кишечником. Тимощенко отметила, что бананы подходят для легкого перекуса, но важно контролировать их количество в рационе, сообщает News.Ru.
По словам врача, избыточное потребление бананов может ухудшить состояние здоровья у пациентов с хроническими почечными заболеваниями, а также у лиц, принимающих калийсберегающие диуретики или антигипертензивные препараты. Тимощенко также предостерегла, что бананы не могут полностью заменить обычный прием пищи, поскольку они могут вызвать резкое повышение уровня инсулина и последующее чувство голода.
Кроме того, врач указала на риски, связанные с употреблением спелых бананов для людей с синдромом раздраженного кишечника, вздутием живота и расстройством стула, обусловленные содержанием фруктанов в плодах.
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