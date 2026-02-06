Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Трухин Опубликована сегодня в 11:29

Растения в горшках чахли — добавила простой кухонный настой и удивилась результату

Иногда растениям не хватает "толчка", чтобы активнее расти и цвести — особенно если они живут в горшках, на приподнятых грядках или в бедной почве. Но для этого не обязательно покупать дорогие удобрения: простую подкормку можно сделать из того, что обычно остаётся на кухне. Один из таких вариантов — настой из банановой кожуры и уксуса, который помогает извлечь полезные вещества и подходит для культур, любящих кислую среду. Об этом пишет Outdoor Guide.

Почему банановая кожура и уксус работают вместе

Банановая кожура содержит ряд полезных компонентов, включая минералы вроде кальция и магния, а также антиоксиданты. Уксус в этом рецепте выступает как "экстрактор": он помогает вытянуть питательные вещества из кожуры и перенести их в жидкость, которую затем можно использовать для подкормки.

Дополнительный эффект — уксус временно делает почву более кислой, снижая её pH. Это может быть полезно для растений, которые лучше развиваются именно в кислой среде. Среди таких культур называют чернику, гортензии, розы и даже помидоры. Чтобы не действовать вслепую, можно заранее проверить кислотность грунта тестером pH — так проще понять, нуждается ли ваш участок в подкислении.

Важно, что этот способ можно адаптировать под любое количество кожуры: главное — чтобы уксуса хватило полностью покрыть её. Полное погружение помогает избежать появления плесени.

Как приготовить жидкое удобрение своими руками

Для начала кожуру стоит подготовить, чтобы убрать возможные следы химии. Её можно быстро ополоснуть снаружи или протереть влажной тканью. Затем кожуру нарезают на небольшие кусочки и складывают в чистую банку.

Дальше всё просто:

  1. положите нарезанную кожуру в банку;
  2. залейте белым или яблочным уксусом;
  3. убедитесь, что жидкость полностью покрывает кожуру;
  4. закройте банку и оставьте минимум на два полных дня.

После настаивания жидкость сливают в отдельную ёмкость. Перед применением её обязательно разбавляют водой в пропорции 1:1, потому что чистый уксус может повредить растениям.

Как правильно использовать настой в саду

Разбавленный раствор лучше лить не на листья и стебли, а вокруг основания растения — так меньше риск ожогов и других повреждений. Подкормку рекомендуют применять примерно раз в неделю или по необходимости, ориентируясь на состояние растений и почвы.

Если вы используете такой настой впервые, разумно начать с одного растения и понаблюдать за реакцией несколько недель. Это поможет убедиться, что подкормка подходит именно вашим условиям, прежде чем переходить к регулярному применению на всей грядке или в контейнерах.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

