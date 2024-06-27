В России начали проводить ядерные учения. Причиной этому стали более напряженные отношения с Западом. Об этом сообщает британское издание DailyMail (DM).

В стате говорится, что российские военные проводят все новые ядерные учения и в выпущенной ранее видеозаписи "выкатывает ужасающие межконтинентальные баллистические ракеты".

"На пугающем видео видно, как мобильные комплексы "Ярс" перемещают из ангаров в лесистую местность в районе отдаленной Иркутской области в Сибири для возможного боевого применения", — пишет издание.

Эти учения проводят на фоне испорченных отношений между РФ и западными странами в связи с конфликтом на Украине, пишет DM. В статье добавили, что отношения Востока и Запада близки к наихудшей точке со времен Карибского кризиса.

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