Мужчина, который решил позагорать в одних трусах на детской площадке в Москве, избил местную жительницу, сделавшую ему замечание.
Все началось с того, что двое мужчин разделись до трусов на детской площадке на Криворожской улице. Женщине это не понравилось и она сделала замечание за внешний вид. Все таки это место для игр детей, а не пляж.
В ответ на замечание один из мужчин стал нецензурно выражаться в адрес жительницы, а потом нанес ей удары, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
В столичное ГУ МВД России поступило сообщение о противоправных действиях мужчины. Пострадавшая рассказала, что в ответ на замечание мужчина ее избил. Сейчас полиция проводит проверку.
Кстати, прохожие зафиксировали происходящее на видео. Там видно, как мужчина в одних трусах лежит на пледе на детской площадке. Женщина угрожала ему, что сейчас вызовет полицию. После этого он побежал к ней со словами, что ударит ее, "чтобы было за что вызывать".
Фото: commons. wikimedia.org/Tomjoadboy (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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