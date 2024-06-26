Певица и модель Анна Калашникова заявила, что артист Григорий Лепс отказался от алкогольных напитков из-за молодой невесты Авроры Кибы.

По ее словам, он "нашел спасение после тяжелого развода" в 18-летней девушке. Друзья Лепса сообщали, что, встретив Кибу, он перестал пить и занялся спортом.

"Он вообще напророчил свою любовь с Авророй. В жизни творческих людей часто такое происходит. У Лепса были строчки в известной песне: "Как же ты красива в свои 18". Как спел, так и случилось в жизни", — цитирует певицу газета.ru.

Калашникова пожелала паре счастья вопреки критикам.

Напомним, что Аврора Киба впервые появилась на публике с 61-летним Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме. Затем она опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала фото: "Коротко, но ясно".

Фото: commons. wikimedia.org/Okras(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).