По случаю празднования сегодня, 5 июня, Всемирного дня бега корреспондент NewsInfo.Ru пообщался с российским ультрамарафонцем и путешественником Дмитрием Ерохиным. Он рассказал, в какое время лучше бегать и как начать заниматься бегом и не бросить?

По его словам, лучше бегать в компании, поскольку одному человеку себя очень тяжело мотивировать с нуля, если нет опыта. Также можно нанять тренера.

"Во многих городах есть бесплатные тренировки для новичков, для начинающих. Не хватает своей мотивации — добавь чужой!" — советует ультрамарафонец.

Он добавил, что компания — дополнительная мотивация, так как зачастую человек в коллективе делает больше, чем в одиночку.

Ерохин рассказал о том, где лучше бегать — на улице или в спортзале?

"Можно комбинировать. Если при прочих равных, конечно, на улице. Но, бывает, человеку неудобно выходить на улицу — дождь, холодно, грязно. Тогда лучше пробежать хотя бы на беговой дорожке. А если хорошая погода и светит солнце, и воскресенье, то почему не пробежать на улице? А утро или вечер — не имеет значения", — отметил он.

Ерохин уточнил, что все зависит оттого, "сова" вы или "жаворонок". Вторым комфортнее утром бегать, а первым — сложно себя заставить вставать утром и пробежаться.

Фото: flickr. com/Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).