Уже несколько лет в мире набирают популярность электронные сигареты. В настоящее время в России порядка четырех миллионов человек используют вейпы. Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал NewsInfo.Ru, что от курения "электронок" может появиться фиброз легких.

По его словам, первым по этому поводу стало бить тревогу фармакологическое общество в США. В литературе был описан случай смерти пациента, которому исполнилось 25 лет. У него начался фиброз легких, причем буквально после применения вейпа.

"Люди, которые используют в своей жизни вейпы, оказываются в зоне риска по фиброзу легких", — заявил врач.

Фиброз легких — это когда легочная ткань замещается соединительной тканью, и человек фактически перестает нормально дышать.

"На Западе изменилось отношение к вейпам. Такое же измененное отношение мы видим и в России, потому что мы не знаем, какое химическое вещество наливают в них, оно не проходило сертификацию и клинические исследования", — рассказал Кондрахин.

От "электронок" также страдает центральная нервная система, периферическая нервная система. Поэтому прежде чем решить использовать вейп, много раз подумайте. Электронная сигарета может причинить много страданий человеку.

Фото: flickr. com/Sarah Johnson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).