Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре пожаловался на то, что ряд стран хотят сорвать "саммит мира", который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.
Он обвинил власти Бразилии и КНР за отказ участвовать мероприятии. Украинский лидер заявил, что на конференции Киев собирается предложить сделку, аналогичную зерновой инициативе, и выразил недовольство решением США о применении американского оружия по РФ. Зеленский назвал его "недостаточным".
По словам украинского президента, ему не хочется думать о том, что попытки сорвать саммит вызваны стремлением к "монополярной власти над миром".
По мнению Владимира Зеленского, Китай якобы выполняет функцию "инструмента в руках Путина" и отговаривает страны Глобального Юга от участия в "саммите мира" в городе Бюргеншток, пишет "Газета.Ru".
Фото: president. gov.ua/ Сайт президента Украины Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
В Швейцарии разработали модульный мост для решения проблемы пробок на дорогах
Портативный модульный мост ASTRA, инициированный Федеральным дорожным управлением Швейцарии, предназначен для минимизации пробок и повышения безопасности рабочих во время дорожных работ. Мост устанавливается над участками ремонта, позволяя транспорту проезжать без остановок.
В Китае представлена новинка: Toyota Crown Kluger на 7 тысяч долларов дешевле Highlander
Toyota Crown Kluger 2024, представленный в Китае, является улучшенной версией популярного Toyota Highlander. Этот новый кроссовер выделяется более привлекательной ценой, на 7 тысяч долларов ниже, чем у Highlander, и улучшенным оснащением.
The Conversation: эксперты подтвердили, что метод "30-30-30" помогает в похудении
Метод "30-30-30", ставший популярным на платформе TikTok, предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения и выполнение 30-минутной аэробной тренировки средней или низкой интенсивности.
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре, ливне и граде в ближайшие часы
В Москве ожидаются ливень, град и сильный ветер до 17 м/с.