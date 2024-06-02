Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре пожаловался на то, что ряд стран хотят сорвать "саммит мира", который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

Он обвинил власти Бразилии и КНР за отказ участвовать мероприятии. Украинский лидер заявил, что на конференции Киев собирается предложить сделку, аналогичную зерновой инициативе, и выразил недовольство решением США о применении американского оружия по РФ. Зеленский назвал его "недостаточным".

По словам украинского президента, ему не хочется думать о том, что попытки сорвать саммит вызваны стремлением к "монополярной власти над миром".

По мнению Владимира Зеленского, Китай якобы выполняет функцию "инструмента в руках Путина" и отговаривает страны Глобального Юга от участия в "саммите мира" в городе Бюргеншток, пишет "Газета.Ru".

Фото: president. gov.ua/ Сайт президента Украины Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International license).