Вооруженные силы России 31 мая поразили два военных корабля Украины. Это произошло в порту Одессы.

Под удар ВС РФ попали средний разведывательный корабль и катер ВМС.

Взрыв было слышно на большом расстоянии, пишет RG. RU, ссылаясь на Telegram-канал координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Степень повреждения неизвестна", — заявил он.

Подпольщик рассказал, что одной из пораженных целей стал катер ВМСУ "Голая пристань" и средний разведывательный корабль с неизвестным информаторам названием.

От ударов ВС РФ есть погибшие и раненые среди украинских бойцов. На место прилета прибыло много машин скорой медицинской помощи.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).