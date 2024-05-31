Вооруженные силы России 31 мая поразили два военных корабля Украины. Это произошло в порту Одессы.
Под удар ВС РФ попали средний разведывательный корабль и катер ВМС.
Взрыв было слышно на большом расстоянии, пишет RG. RU, ссылаясь на Telegram-канал координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"Степень повреждения неизвестна", — заявил он.
Подпольщик рассказал, что одной из пораженных целей стал катер ВМСУ "Голая пристань" и средний разведывательный корабль с неизвестным информаторам названием.
От ударов ВС РФ есть погибшие и раненые среди украинских бойцов. На место прилета прибыло много машин скорой медицинской помощи.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
Политолог дель Валь: Запад стал меньше доминировать после антироссийских санкций
Французский политолог Александр дель Валь считает, что доминирование Запада ослабло после антироссийских санкций.
SNC построит "самолёт Судного дня" SAOC для ВВС США
Американская компания SNC приступит к строительству нового командного пункта для ВВС США этим летом. Этот борт, известный как "самолёт Судного дня", будет служить резервным командным центром для руководства Штатов в случае ядерной войны, пишет Defense News.
Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram
Еврокомиссия проверит число пользователей из ЕС у Telegram.
Science: из-за деятельности человека водоёмы станут источниками CO2
Реки и другие водоёмы, которые ранее служили накопителями углерода, всё чаще становятся источниками выбросов CO2 из-за антропогенного воздействия.