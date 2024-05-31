Французский публицист и политолог Александр дель Валь заявил, что антироссийские санкции ослабили доминирование Запада.
По его мнению, которое он высказал в колонке для издания Valeurs Actuelles, они толко помогли укрепить связи Москвы и Пекина, а Евросоюз лишили стратегических преимуществ и авторитета перед остальными государствами.
"Новое сближение экономико-политических интересов между незападными странами, в центре которых находятся Россия и Китай, поставит серьезный вызов будущему доминированию Запада в глобальной системе", — цитирует политолога РИА Новости.
Также он написал о том, что отказ от недорогого и более экологичного газа из РФ в пользу газа из Катара и Азербайджана и сланцевого газа из США подорвал европейскую промышленность. Теперь в Евросоюзе газ стоит в пять раз дороже, чем в Америке.
"Москва углубляет сотрудничество с партнерами, такими как Китай, которые отдают приоритет экономическим интересам в своих отношениях с Москвой. Европа же пожертвовала своими промышленными конкурентными преимуществами", — считает Александр дель Валь.
Политолог подметил, что Европа находится в ловушке из-за желания навредить России.
Фото: flickr.com/Phuketian.S (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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