Из-за жаркой погоды, когда за окном +30 градусов тепла, у многих людей пропадает аппетит. Все, чего хочется, так это охлаждающих напитков. Но питаться то нужно! Что лучше добавить в рацион жарким летом, а какие продукты из него исключить, рассказала в беседе с NewsInfo.Ru диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Она считает, что очень логична потеря аппетита в жару, с точки зрения физиологии это можно объяснить, в том числе, снижением потребности в энергии, так как мы ее не тратим для поддержания температуры тела.

"Важно поддерживать водный баланс, идеально для этого подойдет простая вода. В нее можно добавить фруктовый сок или мяту, базилик для придания вкуса. В рацион нужно включить овощи и фрукты. В них помимо витаминов и минералов содержится большое количество жидкости. Не стоит забывать о мясных продуктах, белковых: мясо птицы, рыба, молочные продукты", — посоветовала эксперт.

В овощные салаты можно добавлять белковую еду: кусочки птицы, рыбу, морепродукты, яйца. Также полезны будут и холодные супы, например, окрошка, свекольник.

Часто пропадают зерновые продукты из рациона в жаркое время, их можно добавлять, например, в смузи, используя какой-то кисло-молочный напиток, добавляя туда фрукты, ягоды и пару-тройку ложек хлопьев. В салаты можно добавлять крупу, например, кускус или булгур.

"Важно, что в жаркое время всегда есть риск отравления, поэтому нужно быть осторожнее с теми продуктами, которые быстро портятся. Например, с десертами с добавлением крема, сливочными кремами. Мясные и молочные изделия должны строго храниться в холодильнике", — рассказала Круглова.

Она уточнила, что особую осторожность стоит проявлять с алкоголем, потому что его употребление приводит к обезвоживанию. Из-за этого может появиться головная боль, головокружение.

"Если уж пить алкоголь, то лучше в вечернее время, когда жара спадает", — утверждает диетолог.

Кроме того, Наталья Круглова рассказала, что тем, кто хочет похудеть, нельзя злоупотреблять с мороженым. В день можно съедать стандартную порцию — это порядка 80-100 грамм.

Фото: unsplash.com/Igor Ovsyannykov igorovsyannykov (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).