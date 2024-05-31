Замешанных в скандале с досмотром учениц в одной из воронежских школ отстранили от работы на ЕГЭ. Об этом сообщила глава областного Минобразования Наталья Салогубова в социальных сетях.
Официальные результаты по факту случившегося ожидаются от следственных органов.
"Государственная экзаменационная комиссия это понимает, и это понимание выразилось в действиях, что есть определенное количество лиц, которые участвовали в инциденте", — сообщила Салогубова в прямом эфире.
Она добавила, что всех лиц, участвовавших в инциденте, убрали из списка принимающих участие в ЕГЭ.
Фото: commons.wikimedia.org/Inayaysad (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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