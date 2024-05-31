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Салогубова: Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в Воронеже, отстранили
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:43

Салогубова: Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в Воронеже, отстранили

Замешанных в скандале с досмотром учениц в одной из воронежских школ отстранили от работы на ЕГЭ. Об этом сообщила глава областного Минобразования Наталья Салогубова в социальных сетях.

Официальные результаты по факту случившегося ожидаются от следственных органов.

"Государственная экзаменационная комиссия это понимает, и это понимание выразилось в действиях, что есть определенное количество лиц, которые участвовали в инциденте", — сообщила Салогубова в прямом эфире.

Она добавила, что всех лиц, участвовавших в инциденте, убрали из списка принимающих участие в ЕГЭ.

Фото: commons.wikimedia.org/Inayaysad (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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