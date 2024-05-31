В Британии опасное растение-вредитель "Горец японский" захватило дом и прилегающую к нему территорию и стало причиной судебного разбирательства.

Дело в том, что англичане Джон Басби и Мэри Доннелли за 602,5 тысячи фунтов стерлингов (69 миллионов рублей) три года назад приобрели земельный участок. Однако через некоторое время на территории нового дома пара обнаружила горец японский — стремительно распространяющийся сорняк, способный разрушать здания.

В итоге новые домовладеьцы подали в суд на бывших хозяев территории — Марка и Ким Блэр. В суде Блэры сообщили, что знали о растении. Они также признались, что пытались уничтожить растение: срезали и опрыскивали ядами. Но заявили, что были не в курсе того, что сорняк настолько опасен для дома, что о нем нужно сообщать при сделке.

Горец японский обычно высаживали на британских землях, чтобы укрепить откосы. Сейчас же растение запрещено высаживать в Великобритании. Его уничтожением занимаются специализированные службы.

Фото: commons. wikimedia. org/W.carter (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).