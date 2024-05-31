Экс-игрок баскетбольных клубов "Зенит" и "Локомотив-Кубань" американец Дрю Гордон погиб в возрасте 33 лет. Он скончался в результате ДТП.

33-летний Гордон успел поиграть в НБА и за "Автодор". О смерти баскетболиста из-за автокатастрофы первым рассказал инсайдер НБА и спортивный журналист Шамс Чарания, сообщил "СЭ".

"Дрю Гордон погиб в автомобильной катастрофе в 33 года. Он сыграл девять игр за "Севенти Сикскер" в сезоне-2014/15 и профессионально играл в США и за рубежом", — рассказал Чарания.

Гордон завершил карьеру в прошлом году. Он играл за японский "Райзинг Зефир Фукуока". Всего Дрю успел выступить более чем за 10 баскетбольных клубов.

Фото: flickr.com/Keoni Cabral (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).



