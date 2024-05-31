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Махачев замахнулся на Порье во время
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:13

Махачев замахнулся на Порье во время "фейс ту фейс" из-за оскорбления

Российский спортсмен, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Ислам Махачев поругался до боя с американцем Дастином Порье. Он замахнулся на него во время "фейс ту фейс"

Поединок этих бойцов состоится 1 июня как основное событие турнира UFC 302 в Ньюарке (США).

"Я усыплю тебя, ты будешь нырять к моим ногам и молиться. Иди спать, *******", — заявил Дастин Порье Махачеву.

Эти слова очень не понравились российскому бойцу. После Махачев замахнулся на Порье, пишет MMA Fighting.

Финальный бой Ислама, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби закончился его победой. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски.

Фото:youtube.com/Новости ННТ (Creative Commons CC BY license).

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