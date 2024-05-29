В России принят закон, упрощающий перевод ценных бумаг другому брокеру или же управляющей компании. Документ подписал президент РФ Владимир Путин.

С 1 января 2025 года брокеры и управляющие компании смогут обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг. Онлайн-документов это тоже касается.

Соответствующий закон есть на сайте официального опубликования правовых актов. Нужно это для того, чтобы вести корректный учет при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами тогда, когда их покупали через одного профучастника рынка, а продавали потом через другого, пишет РИА Новости.

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