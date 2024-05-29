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Глава МЧС: Безопаснее при подрыве поезда находиться в конце или середине состава
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:44

Глава МЧС: Безопаснее при подрыве поезда находиться в конце или середине состава

Глава МЧС Александр Куренков рассказал о наиболее безопасных местах при терактах в поездах.

Он посоветовал покупать билеты на места в конце или середине состава, обуславливая это тем, что при подрывах там наиболее безопасно.

Куренков допустил, что террористические акты не исключены в поездах.

"В рамках теракта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, который будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине", — приводит ТАСС слова Куренкова.

Он выступил с заявлением на форуме социальной рекламы МЧС России. По словам министра, народ стоит обучить мерам безопасности в любой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org/Вадим Анохин ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license).

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