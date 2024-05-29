Глава МЧС Александр Куренков рассказал о наиболее безопасных местах при терактах в поездах.
Он посоветовал покупать билеты на места в конце или середине состава, обуславливая это тем, что при подрывах там наиболее безопасно.
Куренков допустил, что террористические акты не исключены в поездах.
"В рамках теракта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, который будут догонять следующие. Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине", — приводит ТАСС слова Куренкова.
Он выступил с заявлением на форуме социальной рекламы МЧС России. По словам министра, народ стоит обучить мерам безопасности в любой ситуации.
Фото: commons.wikimedia.org/Вадим Анохин ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license).
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