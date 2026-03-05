Подъезд превратился в проходной двор: новые меры против дарксторов и хостелов защитят жильцов

В подъезде знакомого дома на окраине Москвы запах прелого дерева и сырости смешивается с ароматом хвои от импровизированной бани на первом этаже. Жильцы месяцами жалуются в управляющую компанию: шум по ночам, потеки на стенах, толпы незнакомцев у лифта. Похожие истории повторяются по всей России — хостелы, химчистки и даже мини-производства маскируются под жилые квартиры, превращая многоэтажки в зоны риска. Теперь власти предлагают радикально изменить правила игры.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила "Известиям" о разработке поправок: штрафы за коммерцию в жилфонде удвоят, а под запрет попадут квест-комнаты и дарксторы. Идея родилась из жалоб граждан и обсуждений в Совете Федерации с участием Минстроя и Минэкономразвития. Действующие санкции в пару тысяч рублей — пустой звук для бизнеса, а суды растягиваются на годы.

"Жилые дома строят по нормам нагрузки на перекрытия и вентиляцию для семей, а не для потока клиентов. Баня в квартире провоцирует трещины в несущих стенах из-за пара и конденсата, хостел перегружает коммуникации. Мы видим это на объектах ежедневно — без контроля дом деградирует за 3-5 лет". Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Что меняют в правилах

Инициатива фокусируется на целевом использовании помещений: жилые квартиры не для коммерции. Штрафы вырастут вдвое — с 2-2,5 тыс. рублей для физлиц до 5-10 тыс., для юрлиц аналогично. Это ответ на массовые нарушения, где предприниматели игнорируют Жилищный кодекс. В разработке участвуют эксперты Совфеда, Минстрой и Минэкономразвития.

Проблема острая: в новостройках на этапе сдачи квартиры сдают в аренду под хостелы, что бьет по ликвидности дома. Девелоперы отмечают падение цен на 10-15% в таких объектах из-за жалоб и репутации.

Текущие штрафы и новые риски для бизнеса

Сегодня КоАП ограничивается мелкими суммами, которые окупаются за неделю. Новые поправки сделают их ощутимыми: повторные — до 30 тыс. рублей с конфискацией оборудования. Это защитит инвесторов, покупающих квартиру мечты, от скрытых рисков соседства с бизнесом.

Аналогичные меры уже тестируют в регионах: в Петербурге закрывают бары с входом со двора из-за шума и мусора. Результат — тишина и рост комфорта.

"Коммерция в жилом доме разрушает эстетику и функциональность пространства. Химчистка оставляет запахи, проникающие в вентиляцию, хостел — мусор в общих зонах. Дизайн интерьера требует чистоты норм, а не импровизаций". Дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

Запреты на квесты, дарксторы и не только

Под прицел — квест-комнаты с криками и дарксторы с курьерским трафиком, разгружающим товар в подъезде. Это нарушает нормы пожарной безопасности и нагрузки на лифты. Уход за домом усложняется, а ремонт стен от износа ложится на всех жильцов.

Право жильцов на контроль

Ключевой шаг — собрания собственников смогут блокировать бизнес в квартирах. Это алгоритм защиты: проверка договора аренды, осмотр коммуникаций, голосование. Как укладка плитки требует точности, так и дом — согласованности жильцов.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Кто штрафует за баню в квартире? Роспотребнадзор и жилинспекция по жалобе жильцов.

Роспотребнадзор и жилинспекция по жалобе жильцов. Сколько ждать новых законов? Проект на доработке, Госдума рассмотрит осенью.

Проект на доработке, Госдума рассмотрит осенью. Можно ли перевести квартиру в нежилой фонд? Только с согласия всех и сменой назначения.

Только с согласия всех и сменой назначения. Что делать с хостелом-соседом сейчас? Жалоба в УК, фотофиксация, суд.

Проверено экспертом: строительные риски, нормы использования жилья — Михаил Волков

Читайте также