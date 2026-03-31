Киберзащита
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 5:42

Первоапрельский кошмар Новосибирского региона: уголовная статья за VPN — как фейк парализовал цифровое пространство

В преддверии 1 апреля 2026 года в цифровом пространстве Новосибирской области и других регионов России активно распространяются сообщения о введении уголовной ответственности за использование сервисов обхода блокировок. Несмотря на широкий общественный резонанс, правовых оснований для подобных опасений нет. Официальных нововведений, криминализирующих сам факт применения технологий виртуальных частных сетей, на государственном уровне не принималось.

Природа слухов о наказаниях

Информационный фон вокруг запрета технологий обхода блокировок во многом подпитывается искажением действующих административных норм. Сетевые дискуссии часто смешивают запрет на популяризацию сервисов с личной ответственностью пользователя, создавая иллюзию грядущих репрессивных мер.

Специалисты отмечают, что подобные вбросы имеют искусственный характер. Они базируются на неверной интерпретации законодательных актов, которые направлены на ограничение распространения информации о способах обхода цензуры, а не на преследование частных лиц, использующих сеть для личных нужд.

"Население часто путает административные запреты на продвижение сервисов с тотальным запретом на их использование. Юридически значимым действием является не выбор инструмента связи, а создание контента или распространение ссылок на него. Сама по себе работа с зашифрованными каналами передачи данных не образует состава преступления, если через них не происходит совершение противоправных деяний. Попытки навязать страх перед 1 апреля — это классический пример манипуляции общественным мнением через информационный шум".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Реальная правовая база

Действующая нормативная база касается прежде всего деятельности провайдеров и рекламодателей, продвигающих инструменты обхода. Административные санкции применяются в тех случаях, когда технология используется как инструмент для получения доступа к ресурсам, признанным экстремистскими или запрещенными на территории страны.

Важно различать технологический доступ и умысел нарушителя. Если рядовой пользователь заходит через защищенное соединение на правомерные иностранные сайты или зарубежные сервисы, которые не попадают под ограничения, это не влечет за собой никаких последствий. Наказание нацелено на конкретную противоправную деятельность, а не на технические средства доступа к ней.

Позиция регуляторов

На сегодняшний день контролирующие органы, включая Роскомнадзор, придерживаются практики точечных блокировок. Регулятор ограничивает работоспособность отдельных сервисов, которые систематически нарушают российское законодательство, однако речи о массовом преследовании граждан за установку программного обеспечения не идет.

В экспертных кругах и профильных ведомствах подчеркивают, что масштабных изменений в этом направлении не планируется. Профильные специалисты рекомендуют опираться исключительно на официальные релизы ведомств и игнорировать провокационные сообщения в мессенджерах, которые предсказуемо активизируются накануне дат, традиционно связанных с розыгрышами и первоапрельскими шутками.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

