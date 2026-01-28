Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Побеги бамбука
Побеги бамбука
© NewsInfo.Ru by Алексей Поляков is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:28

Его сажают для мебели, а едят как лекарство: эффект оказался слишком сильным, чтобы его игнорировать

Побеги бамбука снизили уровень сахара в крови у людей – Knowridge

Может ли привычное растение из азиатских лесов изменить представление о здоровом питании? Учёные всё чаще обращают внимание на продукты, которые раньше воспринимались как экзотика или сырьё для промышленности. Бамбук, известный прежде всего как строительный материал, неожиданно оказался в центре научных дискуссий о пользе для здоровья. Об этом сообщает издание Knowridge.

Почему учёные заговорили о бамбуке как о пище

Бамбук считается самым быстрорастущим растением на планете: отдельные виды способны прибавлять до 90 сантиметров в сутки. На протяжении веков его использовали в строительстве, производстве мебели и текстиля, однако в ряде стран Азии он давно присутствует и в рационе. В Китае и Индии побеги бамбука входят в состав традиционных блюд и выращиваются в промышленных масштабах. Новый научный обзор показывает, что интерес к этому продукту может выйти далеко за пределы региона.

Исследователи подчёркивают, что речь идёт именно о молодых побегах бамбука — съедобных частях растения. Они отличаются низким содержанием жира, при этом содержат белок и пищевые волокна, необходимые для нормальной работы организма. По своему подходу к питательной ценности бамбук всё чаще сравнивают с другими растительными продуктами, которые уже закрепились в рационе как природные суперфуды.

Питательная ценность и влияние на обмен веществ

Побеги бамбука богаты витаминами и минералами. В их составе обнаружены калий и селен, а также незаменимые аминокислоты, которые организм не способен синтезировать самостоятельно. Кроме того, они содержат витамины группы B, витамин A и витамин E, играющие важную роль в обмене веществ и защите клеток.

Обзор исследований, подготовленный учёными из Университета Англии Раскин, указывает на возможную пользу бамбука для людей с нарушениями углеводного обмена. В нескольких работах с участием добровольцев отмечалось снижение уровня сахара в крови у тех, кто включал побеги в рацион. Также были зафиксированы изменения уровня холестерина, что сближает бамбук с другими продуктами, известными своим положительным влиянием на сердце, включая ежедневное употребление цельных зёрен.

Пищеварение, микрофлора и вопросы безопасности

Отдельное внимание уделено влиянию бамбука на пищеварительную систему. Побеги содержат целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин — виды клетчатки, способствующие нормальной работе кишечника. Лабораторные исследования показали, что эти компоненты могут снижать воспалительные процессы и поддерживать здоровье клеток. Есть данные и о пробиотическом эффекте: бамбук способен создавать благоприятные условия для роста полезных бактерий в кишечнике.

Учёные также обнаружили, что добавление бамбука в блюда может снижать образование вредных соединений, таких как фуран и акриламид, которые возникают при жарке и запекании продуктов. Это делает пищу потенциально более безопасной. При этом исследователи подчёркивают важность правильной обработки: некоторые виды бамбука содержат цианогенные гликозиды, которые без термической обработки могут быть опасны. Отваривание побегов позволяет существенно снизить эти риски.

В итоге авторы обзора сходятся во мнении, что бамбук уже доказал свою ценность в традиционных кухнях, но для окончательных выводов о его пользе необходимо больше качественных исследований с участием людей. Пока таких работ немного, и научному сообществу предстоит уточнить, как именно этот продукт влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эффективность диеты определяется дефицитом калорий — Science Focus вчера в 10:13
Три незаметных приёма заставляют диету работать: лишние килограммы осыпаются, как сухие листья

Почему диеты вызывают столько споров и какие принципы питания действительно помогают снижать вес без крайностей и жёстких ограничений.

Читать полностью » Рыбий жир связан с повышенным риском инсульта у здоровых — BMJ Medicine вчера в 9:53
Рыбий жир в капсулах показал неожиданный минус: у здоровых всплыл риск, о котором молчат рекламы

Большое исследование UK Biobank и BHF ставит под сомнение привычный приём омега‑3: у здоровых связали рыбий жир с фибрилляцией и инсультом, у больных — иная картина.

Читать полностью » Два дня на овсянке снизили уровень холестерина на 10% — Боннский университет вчера в 5:08
Два дня простоты вместо месяцев ограничений: организм включает режим снижения холестерина

Всего два дня на овсянке могут заметно снизить уровень плохого холестерина и повлиять на обмен веществ. Учёные объяснили, почему эффект сохраняется дольше.

Читать полностью » Мелатонин может временно повышать уровень сахара в крови — PharmD Айеша Гулзар 26.01.2026 в 19:12
После мелатонина сон лучше, а показатели хуже — когда стоит насторожиться

Мелатонин помогает уснуть, но его влияние на инсулин и уровень глюкозы часто игнорируется. Узнайте, как эта популярная добавка может вас удивить.

Читать полностью » Учёные выявили мозговую цепь, подавляющую мотивацию к действию — Science Focus 26.01.2026 в 17:37
Прокрастинация — не лень: в голове есть мотивационный тормоз, который стопорит действия

Почему мозг иногда буквально тормозит нас перед важными делами и как это связано с прокрастинацией, стрессом и мотивацией.

Читать полностью » Коррекция осанки на 10 секунд снизила напряжение плеч — физиотерапевт Треливен 26.01.2026 в 16:51
Шея болит не из-за возраста — одна привычка "добивает" её за рабочий день

Шея болит от экрана? Простые микроперерывы, правильная высота экрана и мягкие упражнения за 30–90 секунд уменьшают техношею, улучшают осанку и сон.

Читать полностью » Новый вирус из Индии пугает мир: чем он опасен и дойдет ли до России 26.01.2026 в 15:16

Вирусолог Виталий Зверев объяснил NewsInfo, чем опасен вирус выявленный в Индии новый вирус Нипах и стоит ли россиянам его бояться.

Читать полностью » Драматические фильмы помогают прожить эмоции через сюжет — Vogue 26.01.2026 в 12:29
Не чувствую ничего, хотя внутри болит — один безопасный способ "достать" эмоции

Плакать — не слабость, а способ вернуть контакт с собой. Психолог Корделия Ноэ и проект Cry Room предлагают фильмы и ритуалы, чтобы безопасно выпустить эмоции.

Читать полностью »

Новости
Наука
Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев
Туризм
Килиманджаро больше не мечта: в Восточной Африке есть горы выше ожиданий и без толп
Дом
Запахи впитались в ворс мгновенно — тонкий слой этого средства решает, но важно дождаться одного момента
Авто и мото
Давил на газ — стало только хуже: как правильно выбраться из снега без эвакуатора
Наука
ИИ классифицировал следы динозавров с точностью 90% — PNAS
Туризм
Мальдивы и Италия возглавили направления для медового месяца — туроператоры
Садоводство
Ждала правильной температуры — и не прогадала: зимняя обрезка дала другой результат
Наука
Компасы могли сойти с ума: древнее дерево сохранило следы разворота магнитных полюсов Земли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet