Его сажают для мебели, а едят как лекарство: эффект оказался слишком сильным, чтобы его игнорировать

Может ли привычное растение из азиатских лесов изменить представление о здоровом питании? Учёные всё чаще обращают внимание на продукты, которые раньше воспринимались как экзотика или сырьё для промышленности. Бамбук, известный прежде всего как строительный материал, неожиданно оказался в центре научных дискуссий о пользе для здоровья. Об этом сообщает издание Knowridge.

Почему учёные заговорили о бамбуке как о пище

Бамбук считается самым быстрорастущим растением на планете: отдельные виды способны прибавлять до 90 сантиметров в сутки. На протяжении веков его использовали в строительстве, производстве мебели и текстиля, однако в ряде стран Азии он давно присутствует и в рационе. В Китае и Индии побеги бамбука входят в состав традиционных блюд и выращиваются в промышленных масштабах. Новый научный обзор показывает, что интерес к этому продукту может выйти далеко за пределы региона.

Исследователи подчёркивают, что речь идёт именно о молодых побегах бамбука — съедобных частях растения. Они отличаются низким содержанием жира, при этом содержат белок и пищевые волокна, необходимые для нормальной работы организма. По своему подходу к питательной ценности бамбук всё чаще сравнивают с другими растительными продуктами, которые уже закрепились в рационе как природные суперфуды.

Питательная ценность и влияние на обмен веществ

Побеги бамбука богаты витаминами и минералами. В их составе обнаружены калий и селен, а также незаменимые аминокислоты, которые организм не способен синтезировать самостоятельно. Кроме того, они содержат витамины группы B, витамин A и витамин E, играющие важную роль в обмене веществ и защите клеток.

Обзор исследований, подготовленный учёными из Университета Англии Раскин, указывает на возможную пользу бамбука для людей с нарушениями углеводного обмена. В нескольких работах с участием добровольцев отмечалось снижение уровня сахара в крови у тех, кто включал побеги в рацион. Также были зафиксированы изменения уровня холестерина, что сближает бамбук с другими продуктами, известными своим положительным влиянием на сердце, включая ежедневное употребление цельных зёрен.

Пищеварение, микрофлора и вопросы безопасности

Отдельное внимание уделено влиянию бамбука на пищеварительную систему. Побеги содержат целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин — виды клетчатки, способствующие нормальной работе кишечника. Лабораторные исследования показали, что эти компоненты могут снижать воспалительные процессы и поддерживать здоровье клеток. Есть данные и о пробиотическом эффекте: бамбук способен создавать благоприятные условия для роста полезных бактерий в кишечнике.

Учёные также обнаружили, что добавление бамбука в блюда может снижать образование вредных соединений, таких как фуран и акриламид, которые возникают при жарке и запекании продуктов. Это делает пищу потенциально более безопасной. При этом исследователи подчёркивают важность правильной обработки: некоторые виды бамбука содержат цианогенные гликозиды, которые без термической обработки могут быть опасны. Отваривание побегов позволяет существенно снизить эти риски.

В итоге авторы обзора сходятся во мнении, что бамбук уже доказал свою ценность в традиционных кухнях, но для окончательных выводов о его пользе необходимо больше качественных исследований с участием людей. Пока таких работ немного, и научному сообществу предстоит уточнить, как именно этот продукт влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.