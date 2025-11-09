Бамбино уживаются с собаками и хомяками — превращают квартиру в рай: секрет социальности поражает
Бесшерстные кошки породы бамбино — настоящие малыши в мире фелинологии. Эти миниатюрные создания с огромными ушами, складчатой кожей и короткими лапками выглядят как ожившие игрушки. Однако за внешней хрупкостью скрываются активные, умные и удивительно общительные питомцы. Несмотря на "детское" имя, бамбино — полноценная и самобытная порода, появившаяся всего два десятилетия назад, но уже успевшая завоевать популярность во всём мире.
История появления породы
Название bambino в переводе с итальянского означает "дитя", что как нельзя лучше отражает суть породы — миловидную внешность и вечную "детскость" в поведении.
Порода возникла в начале 2000-х годов в США, когда заводчики решили объединить две необычные линии:
канадского сфинкса, чтобы получить бесшерстность и выразительную кожу со складками;
манчкина, чтобы унаследовать короткие лапки.
Так появился первый бамбино — кошка с "заниженной посадкой" и бесшерстным телом. Порода была официально представлена в 2005 году и с тех пор вызывает интерес у любителей экзотики.
Внешний облик: очаровательная миниатюра
Бамбино сложно перепутать с кем-то ещё. Его отличительные черты:
короткие лапки, унаследованные от манчкина;
гладкая кожа, как у сфинкса, иногда с лёгким пушком;
огромные уши и выразительные глаза;
компактное тело, создающее впечатление "вечного котёнка".
Несмотря на миниатюрность, эти кошки мускулистые и выносливые. Они быстро бегают, отлично прыгают (насколько позволяют короткие лапки) и прекрасно лазают по мебели.
Таблица характеристик породы
|Параметр
|Описание
|Происхождение
|США
|Год признания
|2005
|Размер
|Малый
|Вес
|2-4 кг
|Шерсть
|Почти отсутствует, мягкий пушок
|Лапы
|Укороченные
|Характер
|Ласковый, активный, дружелюбный
|Продолжительность жизни
|12-15 лет
Характер: "вечные дети"
Бамбино — идеальное воплощение любопытства и дружелюбия. Эти кошки всегда на связи с человеком: следуют по пятам, участвуют во всех делах, с удовольствием играют с детьми и другими питомцами.
Порода легко адаптируется к жизни в квартире, но не переносит одиночества. Бамбино любит внимание, общение и активные игры.
Особенности ухода
Несмотря на отсутствие шерсти, бамбино нуждается в регулярном уходе. Его кожа выделяет естественный жир, который требует периодического очищения.
Уход за бамбино
Купание - раз в 2-3 недели мягким шампунем без отдушек.
Протирание кожи влажной салфеткой между купаниями.
Защита от холода - бамбино чувствителен к низким температурам, ему нужны тёплые лежанки и одежда.
Солнцезащита - кожа легко обгорает, поэтому летом избегайте прямых лучей.
Аппетит и питание
Бамбино — настоящие гурманы. При своей миниатюрности они обладают отличным аппетитом, поэтому хозяевам важно следить за рационом.
Рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белка. Лучший выбор — влажные корма премиум-класса или натуральная еда с контролем порций.
Размножение и потомство
Бамбино — порода с интересной генетикой. При скрещивании рождаются котята как с короткими лапками, так и с обычными. Причём длинноногие особи могут передавать коротконогость следующему поколению. Это делает разведение породы сложным, но увлекательным процессом для заводчиков.
Мифы и правда
Миф: бамбино — разновидность сфинкса.
Правда: это отдельная порода с генетическим вкладом манчкина.
Миф: короткие лапы мешают кошке двигаться.
Правда: бамбино очень подвижны и прекрасно бегают, просто их движения кажутся более "пружинистыми".
Миф: бамбино не требует ухода.
Правда: наоборот, из-за отсутствия шерсти кожа нуждается в защите и чистке.
Интересные факты
Цена котёнка бамбино колеблется от 50 000 до 90 000 рублей, в зависимости от родословной.
Порода пока не признана всеми фелинологическими ассоциациями — её фенотип ещё формируется.
У бамбино высокая социальность: они одинаково хорошо уживаются с собаками, хомяками и даже попугаями.
FAQ
Можно ли держать бамбино в холодной квартире?
Нет, им необходимы тёплые условия и отсутствие сквозняков.
Вызывает ли порода аллергию?
Аллергия на кожные выделения возможна, но встречается реже, чем на шерсть.
Нужна ли одежда?
Да, особенно в холодное время года.
Порода бамбино — это компактное чудо природы: миниатюрная, умная и невероятно контактная кошка. Она напоминает вечного котёнка, которому всегда хочется играть и быть рядом с человеком. За внешней хрупкостью скрывается преданность, энергичность и огромная любовь к жизни — качества, благодаря которым эти "лысые малыши" завоевали сердца по всему миру.
