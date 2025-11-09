Бамбино уживаются с собаками и хомяками — превращают квартиру в рай: секрет социальности поражает

Бесшерстные кошки породы бамбино — настоящие малыши в мире фелинологии. Эти миниатюрные создания с огромными ушами, складчатой кожей и короткими лапками выглядят как ожившие игрушки. Однако за внешней хрупкостью скрываются активные, умные и удивительно общительные питомцы. Несмотря на "детское" имя, бамбино — полноценная и самобытная порода, появившаяся всего два десятилетия назад, но уже успевшая завоевать популярность во всём мире.

История появления породы

Название bambino в переводе с итальянского означает "дитя", что как нельзя лучше отражает суть породы — миловидную внешность и вечную "детскость" в поведении.

Порода возникла в начале 2000-х годов в США, когда заводчики решили объединить две необычные линии:

канадского сфинкса , чтобы получить бесшерстность и выразительную кожу со складками;

манчкина, чтобы унаследовать короткие лапки.

Так появился первый бамбино — кошка с "заниженной посадкой" и бесшерстным телом. Порода была официально представлена в 2005 году и с тех пор вызывает интерес у любителей экзотики.

Внешний облик: очаровательная миниатюра

Бамбино сложно перепутать с кем-то ещё. Его отличительные черты:

короткие лапки , унаследованные от манчкина;

гладкая кожа , как у сфинкса, иногда с лёгким пушком;

огромные уши и выразительные глаза;

компактное тело, создающее впечатление "вечного котёнка".

Несмотря на миниатюрность, эти кошки мускулистые и выносливые. Они быстро бегают, отлично прыгают (насколько позволяют короткие лапки) и прекрасно лазают по мебели.

Таблица характеристик породы

Параметр Описание Происхождение США Год признания 2005 Размер Малый Вес 2-4 кг Шерсть Почти отсутствует, мягкий пушок Лапы Укороченные Характер Ласковый, активный, дружелюбный Продолжительность жизни 12-15 лет

Характер: "вечные дети"

Бамбино — идеальное воплощение любопытства и дружелюбия. Эти кошки всегда на связи с человеком: следуют по пятам, участвуют во всех делах, с удовольствием играют с детьми и другими питомцами.

Порода легко адаптируется к жизни в квартире, но не переносит одиночества. Бамбино любит внимание, общение и активные игры.

Особенности ухода

Несмотря на отсутствие шерсти, бамбино нуждается в регулярном уходе. Его кожа выделяет естественный жир, который требует периодического очищения.

Уход за бамбино

Купание - раз в 2-3 недели мягким шампунем без отдушек. Протирание кожи влажной салфеткой между купаниями. Защита от холода - бамбино чувствителен к низким температурам, ему нужны тёплые лежанки и одежда. Солнцезащита - кожа легко обгорает, поэтому летом избегайте прямых лучей.

Аппетит и питание

Бамбино — настоящие гурманы. При своей миниатюрности они обладают отличным аппетитом, поэтому хозяевам важно следить за рационом.

Рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белка. Лучший выбор — влажные корма премиум-класса или натуральная еда с контролем порций.

Размножение и потомство

Бамбино — порода с интересной генетикой. При скрещивании рождаются котята как с короткими лапками, так и с обычными. Причём длинноногие особи могут передавать коротконогость следующему поколению. Это делает разведение породы сложным, но увлекательным процессом для заводчиков.

Мифы и правда

Миф: бамбино — разновидность сфинкса.

Правда: это отдельная порода с генетическим вкладом манчкина.

Миф: короткие лапы мешают кошке двигаться.

Правда: бамбино очень подвижны и прекрасно бегают, просто их движения кажутся более "пружинистыми".

Миф: бамбино не требует ухода.

Правда: наоборот, из-за отсутствия шерсти кожа нуждается в защите и чистке.

Интересные факты

Цена котёнка бамбино колеблется от 50 000 до 90 000 рублей, в зависимости от родословной.

Порода пока не признана всеми фелинологическими ассоциациями — её фенотип ещё формируется.

У бамбино высокая социальность: они одинаково хорошо уживаются с собаками, хомяками и даже попугаями.

FAQ

Можно ли держать бамбино в холодной квартире?

Нет, им необходимы тёплые условия и отсутствие сквозняков.

Вызывает ли порода аллергию?

Аллергия на кожные выделения возможна, но встречается реже, чем на шерсть.

Нужна ли одежда?

Да, особенно в холодное время года.

Порода бамбино — это компактное чудо природы: миниатюрная, умная и невероятно контактная кошка. Она напоминает вечного котёнка, которому всегда хочется играть и быть рядом с человеком. За внешней хрупкостью скрывается преданность, энергичность и огромная любовь к жизни — качества, благодаря которым эти "лысые малыши" завоевали сердца по всему миру.