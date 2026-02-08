Калининградская область удивила даже бывалых путешественников — дело оказалось не только в море

Калининградская область все увереннее закрепляет за собой статус одного из самых необычных направлений внутреннего туризма. Регион притягивает путешественников не только морем, но и насыщенной культурной средой, архитектурным наследием и природными ландшафтами, не похожими на остальную Россию. Интерес к поездкам растет, а привычное деление на высокий и низкий сезон постепенно теряет актуальность. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Туристический рост и юбилей региона

По итогам 2025 года Калининградскую область посетили около 2,5 млн человек — на 13,4% больше, чем годом ранее. Эти цифры Алексей Беспрозванных озвучил во время прямого эфира в национальном центре "Россия" в январе 2026 года. Рост турпотока совпал с подготовкой к 80-летию региона, которое будет отмечаться в 2025 году. К юбилейной дате запланировано около 400 мероприятий — от фестивалей и выставок до исторических реконструкций и городских праздников.

Увеличение интереса к региону вписывается в общую картину, где в 2025 году происходило перераспределение туристических потоков внутри России. Аналитики Ассоциации туроператоров России отмечают, что спрос на организованные туры в Калининградскую область вырос на 5,3% по сравнению с 2024 годом. Эксперты связывают это с тем, что часть путешественников отказалась от привычных южных направлений и стала искать альтернативы.

Сезоны, направления и цены

По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", самыми популярными точками притяжения в регионе стали Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный и Пионерский. Лето по-прежнему остается главным сезоном и дает 35% всех бронирований, однако заметно усилились весна и осень. Все чаще туристы выбирают поездки в мае, сентябре и октябре, когда погода мягче, а города и курорты менее загружены.

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах области в 2025 году составила около 6000 рублей. При этом растущий интерес к Балтике вписывается в общую тенденцию, когда пляжный отдых снова притягивает россиян, но запросы туристов становятся более разнообразными. Помимо моря, путешественники все чаще ищут экскурсионные маршруты, гастрономию и прогулочные форматы отдыха.

"Летом в Калининграде традиционно всегда было достаточно туристов, но если раньше гости приезжали в основном в теплое время года и на праздники, то сейчас границы высокого сезона заметно размылись", — рассказал член Российского союза туриндустрии, директор компании "Балтма Турс" Михаил Друтман.

История и современность

Калининградская область воспринимается как пространство на стыке эпох. Здесь наследие Восточной Пруссии и Кенигсберга органично соседствует с современной городской средой. Главным символом остается Кафедральный собор XIV века на острове Канта, где расположен музей Иммануила Канта и регулярно проходят органные концерты. Рядом находится Рыбная деревня — квартал, стилизованный под историческую застройку, который продолжает развиваться как прогулочная и гастрономическая зона.

В последние годы в регионе появилось немало локаций, интересных в любое время года. Это интерактивные музеи, обновленные общественные пространства и торговый квартал Понарт с ремесленными мастерскими и вечерними концертами. Параллельно ведется реставрация исторических объектов, включая форты Кенигсбергского оборонительного кольца.

"В 2025 году мы получили два уникальных объекта со средневековой историей — отреставрированные и воссозданные замки Тапиау и Нойхаузен", — отметил Михаил Друтман.

Курорты Балтики и природное наследие

Светлогорск и Зеленоградск остаются ключевыми курортами области. Светлогорск, расположенный на высоком берегу Балтийского моря, сохранил архитектуру начала XX века, водолечебницу с водонапорной башней и уютные парковые зоны. Зеленоградск, в прошлом королевский курорт Кранц, известен исторической застройкой, музеями и необычным городским символом — кошками, которым посвящены скульптуры и музей "Мурариум".

Особое место в туристическом образе региона занимает Куршская коса — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая песчаная полоса между морем и заливом привлекает дюнами, Танцующим лесом и орнитологической станцией "Фрингилла". Экологические маршруты позволяют познакомиться с природой, не нарушая хрупкий баланс этой территории.

Калининградская область постепенно формирует образ региона, где отдых объединяет историю, природу и современную инфраструктуру, предлагая туристам разные сценарии путешествий и возможность возвращаться сюда в любое время года.