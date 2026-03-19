Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зеленоградск
© commons.wikimedia.org by Alexander Grebenkov is licensed under CC BY 3.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 10:35

Не нужен берег турецкий: жители западного региона массово переезжают в отели у моря

Когда за окном серое небо Балтики сменяется редким весенним солнцем, жители Калининградской области всё чаще пакуют сумки не в аэропорт "Храброво", а в машину до соседнего курортного города. Липкий туман на морском побережье и запах копчёного угря на Куршской косе теперь стали не только уделом туристов из центральной полосы, но и привычным ритуалом выходного дня для самих местных. Статистика начала 2026 года подтверждает этот тренд: домашний туризм внутри региона рванул вверх, прибавив 37 процентов по числу бронирований жилья по сравнению с прошлым годом. Люди устали от рутины и ищут способ сменить обстановку, не тратя силы на долгие перелёты.

"Рост внутреннего турпотока в Калининградской области логично вытекает из высокого уровня сервиса и развития внутренней инфраструктуры. Жители стали воспринимать поездки по родным местам не как что-то вторичное, а как полноценную замену отдыху в других регионах. Мы видим, что формат поездок выходного дня стал драйвером туристического рынка. Люди предпочитают быстрое бронирование через цифровые сервисы, фиксируя цену заранее".

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

География спроса и расценки

Безусловным лидером по количеству бронирований остаётся Калининград, забирая на себя 42 процента рынка. Средний чек за ночь в областном центре держится на уровне 4 тысяч рублей, делая город доступным хабом для спонтанных поездок. Городская архитектура и гастрономические точки притяжения продолжают удерживать лидерство среди тех, кто ценит комфорт без долгой дороги.

Популярность Зеленоградска и Светлогорска остаётся стабильно высокой: на эти курортные города приходится 25 и 16 процентов всех бронирований соответственно. Стоимость проживания на побережье традиционно выше городского сегмента — в среднем около 6,7 тысячи рублей за ночь. Разница в цене объясняется близостью к морю и спецификой спроса в высокий сезон, когда каждый квадратный метр жилья на береговой линии ценится особенно высоко.

В масштабах всей страны область уверенно держится в десятке рейтинга по числу бронирований. Регион занимает примерно два процента от общего объема туристического рынка России на текущий год. Такая позиция показывает устойчивость туристического сектора даже в условиях меняющейся конъюнктуры цен на гостиничные услуги и транспорт.

Выбор жилья и формат отдыха

Предпочтения путешественников смещаются в сторону классического гостиничного сегмента, на который приходится более половины всех заказов. Средний ценник в отелях составляет около 7,1 тысячи рублей за ночь, при этом особой любовью пользуются трёхзвёздочные объекты и гостиницы без категории. Именно гибкие условия проживания в таких местах чаще всего привлекают тех, кто хочет сэкономить без потери в качестве сервиса.

Поездки в 2026 году стали более компактными по времени: большинство туристов бронируют жильё на двоих и всего на две ночи. Такой "двухдневный формат" стал идеальным антистрессом для работающих людей, позволяющим перезагрузиться с минимальными затратами времени. Многие путешественники стараются сразу выкупить проживание, однако спрос на предложения с гибким расчётом не падает, что говорит о сохранении осторожности при планировании бюджета.

"Курортные города области, такие как Светлогорск или Зеленоградск, постепенно переходят на круглогодичный цикл работы. Это позволяет жителям самого региона чаще посещать побережье даже вне летнего сезона. Понимание того, что за один час езды можно попасть из городской среды в атмосферный приморский отель, формирует новые привычки потребления досуга. Сервисы бронирования активно адаптируются под потребности местных, предлагая более удобные и короткие пакеты проживания".

Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

FAQ

В какое время года выгоднее всего бронировать жильё?
Традиционно низкий сезон до начала лета предлагает более лояльные цены, однако даже в пиковые периоды выгоднее планировать поездку за 2-3 недели, используя специальные предложения от отелей.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тройной тариф ужас: как жильцы Ленобласти теряют деньги на коммунальных квитанциях вчера в 19:45

Каждый пятый абонент Леноблводоканала сталкивается с неожиданными повышениями цен на воду, что вызывает недовольство и страдания семей.

Читать полностью » Архангельская область на пути к равенству — односельчане получают доступ к цифровым услугам вчера в 19:43

Архангельская область достигла значимого успеха в цифровизации, охватывая население интернет-доступом и улучшая инфраструктуру.

Читать полностью » Стены помнят всё — в усадьбах Ленобласти разрешили жениться: старинные музеи открыли двери парам вчера в 19:39

Будущие молодожены получили возможность организовать торжественную церемонию в интерьерах старинных поместий и усадеб, выбрав одну из десятков новых локаций.

Читать полностью » Пенсионные выплаты как цветы — не забывайте подкармливать: индексация пенсий в Республике Коми обрела ясность 17.03.2026 в 16:54

В Республике Коми индексация пенсионных выплат после увольнения больше не является загадкой, а новое разъяснение касается всех лиц, завершающих работу.

Читать полностью » Культурный код Мурманска взломан: регион готовится к рекордному марафону творческих встреч 17.03.2026 в 16:48

Северный регион готовится к масштабному марафону из десятков событий, который объединит столичных артистов, уникальные музейные квесты и стратегические сессии.

Читать полностью » Образовательное событие в Выборге раскрывает ловушки фишинга и способы их избегания для молодых пользователей 17.03.2026 в 16:43

Мероприятие в Выборге познакомило молодежь с современными угрозами интернет-безопасности и стратегиями защиты персональных данных

Читать полностью » Гранты как инструмент изменений: Ленинградская область расширяет возможности для общественных инициатив 17.03.2026 в 16:39

Губернатор Ленинградской области утвердил новый пакет мер, открывающий доступ к грантам и упрощающий бюрократию для местных инициатив.

Читать полностью » Тепло приходит без стука: тысячи частных домов Ленобласти получили доступ к дешевому топливу 16.03.2026 в 22:05

В Ленинградской области набирает обороты проект по обеспечению частного сектора доступным топливом, охвативший уже десятки тысяч домовладений в регионе.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Деньги не пахнут, но приносят доход: вакансии в Рязани предлагают шестизначные оклады
ЦФО
Древнее кольцо размыкает границы: старинный город на Волге готов занять пустующее место в элите
ЦФО
Мундир пришёлся впору: костромские студенты приоткрыли дверь в настоящую жизнь правоохранителей
ЦФО
Пик цен остался позади: рынок недвижимости Ярославля плавно уходит в минус по итогам зимы
ЦФО
Больше никаких личных встреч: обновлённый сервис в Подмосковье лишил агрессивных кредиторов влияния
ЦФО
Больше никаких гор тетрадей: новая школьная программа меняет привычный ритм обучения в Подмосковье
Красота и здоровье
Горький вкус для долгой жизни: скрытая польза продуктов, меняющих работу системы пищеварения
Наука
Соседка с тропическим уклоном: тяжелая планета в 10 световых годах может скрывать жидкую воду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet