В результате аномальной жары в Подольске Московской области произошел взрыв газового баллона. Устройство, оставленное на балконе, перегрелось и детонировало. Примечательно, что владелец жилья в этот момент наслаждался отдыхом на черноморском побережье Краснодарского края.
Согласно информации, предоставленной телеграм-каналом SHOT, мужчина 38 лет, проживающий в многоэтажном доме на улице Правды в районе Беговой столицы, перед отъездом в отпуск необдуманно оставил на балконе своей квартиры, расположенной на пятом этаже, портативный газовый баллон, обычно используемый туристами в походных условиях. После этого он отбыл на двухнедельный отдых.
Накануне происшествия емкость с газом не выдержала воздействия интенсивного солнечного излучения и разрушилась. В результате взрыва в квартире были выбиты оконные стекла. К счастью, возгорания удалось избежать.
Владелец апартаментов получил известие о случившемся, пребывая на пляжном отдыхе в Краснодарском регионе. Это происшествие стало неожиданностью для беспечного отпускника.
Фото: From Wikimedia Commons/ cogdogblog (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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