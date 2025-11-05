Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гимнастика с фитболом
Гимнастика с фитболом
© flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:10

Мяч вместо тренера: 10 минут в день, и одежда снова сидит, как в двадцать

Фитнес-тренеры назвали упражнения с фитболом для укрепления пресса и ягодиц

Не обязательно проводить часы в спортзале, чтобы почувствовать эффект. Достаточно пары минут с фитболом — и мышцы проснутся, тело станет упругим, а настроение улучшится. Эти упражнения задействуют всё тело: пресс, ягодицы, спину, руки и ноги. Главное — выполнять их регулярно, соблюдая правильную технику.

Tilt-a-whirl: динамика и баланс

Это упражнение укрепляет руки, спину, пресс, ягодицы и ноги. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, колени слегка согнуты. Мяч поднимите над головой. Перенесите вес на правую ногу, левую слегка приподнимите. Напрягите мышцы живота и наклонитесь вправо, следя, чтобы левая нога двигалась синхронно. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз, затем смените сторону.

Dipsy do: пластика плеч и бёдер

Отличное упражнение для проработки плеч, рук, спины и ягодиц. Встаньте прямо, держа мяч над головой. Шагните левой ногой назад и вправо, одновременно опуская руки с мячом к правому бедру. Вернитесь в исходное положение и выполните то же движение в другую сторону. Сделайте по 12 повторов на каждую сторону.

Squeeze play: сильный корпус и стройные ноги

Это движение помогает укрепить косые мышцы живота и ноги. Лягте на левый бок, зажмите мяч между голенями. Опираясь на согнутое предплечье, поднимите обе ноги на 10-12 сантиметров. Удержите на секунду и медленно опустите. Повторите 12 раз, затем выполните на другой стороне.

Close reach: крепкий пресс и контроль тела

Это упражнение задействует мышцы пресса и ног. Лягте на спину, сожмите мяч между голенями, вытяните ноги под углом 45°. Руки направлены к потолку. Не двигая бёдрами, поднимайте голову и плечи, тянитесь пальцами к носкам. Медленно возвращайтесь в исходное положение. Сделайте 12 повторов.

Reverse lunge: мощные ноги и ягодицы

Встаньте на левую ногу, правое колено согнуто и поднято до уровня бедра. Мяч держите над головой. Опуская руки к груди, шагните правой ногой назад, выполняя выпад. Колено почти касается пола, пятка приподнята. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз, затем смените сторону.

Pendulum: координация и гибкость

Стоя на правой ноге, поднимите левое колено до уровня бедра, держа мяч над головой. Напрягите пресс, наклонитесь вперёд и вытяните левую ногу назад. Почувствуйте, как работают мышцы корпуса и спины. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 12 повторов и смените сторону.

Hold your own: идеальные бёдра и ягодицы

Поставьте ноги чуть шире бёдер, сожмите мяч между бёдер, руки вдоль тела. Медленно присядьте, поднимая руки на уровень груди. Не ослабляйте давление на мяч — так активнее работают внутренние мышцы бедра. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз.

Tummy toner: тонкий живот и сильные руки

Сядьте на пол, согните колени, стопы поставьте на пол. Мяч держите перед грудью, локти согнуты. Напрягите пресс и отклоните корпус назад примерно на 45°. Повернитесь влево, затем вправо — одно полное повторение. Сделайте 12 раз.

Советы шаг за шагом

  • Разогревайтесь перед началом — лёгкая разминка защитит суставы.

  • Следите за дыханием: вдох при расслаблении, выдох — при усилии.

  • Работайте медленно и осознанно, избегая рывков.

  • Используйте устойчивый фитбол подходящего размера (примерно до уровня колен).

Ошибки и альтернативы

  • Ошибка: сутулость при наклонах.
    Последствие: нагрузка смещается на спину.
    Альтернатива: держите плечи расправленными, пресс в тонусе.

  • Ошибка: быстрое выполнение без контроля.
    Последствие: теряется эффективность и координация.
    Альтернатива: выполняйте движения медленно, считая до трёх.

  • Ошибка: слабое сжатие фитбола.
    Последствие: не активируются нужные мышцы.
    Альтернатива: слегка увеличьте давление на мяч, но не до дискомфорта.

А что если времени мало?

Достаточно 10 минут в день. Выполняйте по 2-3 упражнения утром или вечером — даже минимальные тренировки с фитболом улучшают кровообращение и осанку.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • развивает баланс и координацию;

  • улучшает гибкость и силу;

  • подходит для домашних тренировок.

Минусы:

  • требует устойчивости;

  • при неправильной технике возможен дискомфорт в пояснице.

FAQ

Как выбрать фитбол?
Ориентируйтесь на рост: если сидя на мяче колени согнуты под прямым углом — размер подходит.

Сколько стоит хороший фитбол?
Качественные модели стоят от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от бренда и покрытия.

Что лучше — фитбол или йога-мяч?
Это одно и то же: "фитбол" — общее название, а "йога-мяч" — разновидность с матовой поверхностью.

Мифы и правда

  • Миф: фитбол подходит только для женщин.
    Правда: упражнения полезны всем — они укрепляют мышцы-стабилизаторы.

  • Миф: фитбол бесполезен без тренажёров.
    Правда: правильно подобранные движения дают эффект не хуже тренажёрного зала.

  • Миф: заниматься нужно часами.
    Правда: даже короткие серии дают видимый результат при регулярности.

Интересные факты

  1. Фитбол придумали в 1960-х в Швейцарии для реабилитации пациентов.

  2. Сегодня он используется в фитнесе, пилатесе и даже офисных программах здоровья.

  3. Баланс на мяче активирует до 30% больше мышц, чем обычные упражнения.

Регулярные тренировки с фитболом не только укрепляют тело, но и возвращают уверенность в себе — шаг за шагом, движение за движением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи: для роста мышц после 50 нужно 1.6 г белка на кг веса сегодня в 2:26
Мышцы после 50 можно разбудить: три неожиданных правила питания

Возраст — не помеха для силы и здоровья. Узнайте, как перезапустить обмен веществ и укрепить тело после 50 с помощью грамотных тренировок и питания.

Читать полностью » Тренировка Gliding от Минди Милреа помогает укрепить мышцы и сжечь калории за месяц сегодня в 2:10
Ковёр вместо спортзала: хитрость, которая делает мышцы стальными прямо в спальне

Уникальный метод Mindy Mylrea превращает обычное скольжение в мощное средство для сжигания калорий и формирования тела. Узнайте, как работает этот эффект.

Читать полностью » Фитнес-тренер: первые видимые результаты тренировок появляются через 4-8 недель сегодня в 1:15
Ваше тело меняется уже сейчас: что происходит до того, как вы увидите результат

Сколько времени нужно, чтобы увидеть первые результаты от тренировок? Путь тела к трансформации состоит из нескольких этапов, у каждого свои сроки и награды.

Читать полностью » Программа пилатеса Лары Хадсон помогает улучшить тонус рук и осанку за четыре недели сегодня в 1:10
Упругие руки и красивая осанка: простая тренировка с гантелями, которая меняет тело за месяц

Эта простая программа поможет подтянуть руки и плечи без перегрузок и спортзала. Несколько лёгких упражнений с гантелями — и через месяц тело станет сильнее и стройнее.

Читать полностью » Йога с калистеникой укрепила тело Дженнифер Энистон — заявила тренер Мэнди Ингбер сегодня в 0:10
Стресс уходит, мышцы просыпаются: как йога в стиле Дженнифер Энистон работает на результат

Дженнифер Энистон рассказывает, как йога помогла ей не только обрести идеальную форму, но и вернуть душевное равновесие после трудного периода.

Читать полностью » Гребной тренажер: как эффективно сжигать калории и укреплять мышцы вчера в 23:26
Гребём и укрепляемся: этот тренажер заставляет тело худеть с улыбкой

Гребной тренажер — это не только кардионагрузка, но и силовая тренировка. Узнайте, как он помогает укрепить мышцы и сжигать калории.

Читать полностью » Учимся садиться на шпагат: комплекс упражнений и полезные рекомендации вчера в 22:26
Шпагат — не только тренд, но и путь к здоровью: шаг за шагом к идеальной растяжке

Узнайте, как правильно сесть на шпагат без травм и быстро достичь видимых результатов с рекомендациями от Sport24.

Читать полностью » Бег для новичков: как поставить цель, найти мотивацию и избежать травм вчера в 21:16
Как полюбить бег и сделать его частью своей жизни: советы чемпиона России по марафону

Как полюбить бег? Советы от Степана Киселева, двукратного чемпиона России по марафону, помогут вам включить бег в вашу жизнь и получить от него удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Карди Би заявила, что несколько месяцев не мыла голову
Садоводство
Ошибка при зимовке бегонии может стоить весеннего цветения
ДФО
Антициклон уступит циклону: Приморье ждет резкое потепление и дожди
Садоводство
Агроном Алексей Орлов: банановая кожура служит натуральным удобрением для роз
Еда
Рулетики из ветчины с ананасом и сыром получаются сытными и праздничными
Дом
Уксус и соль помогут вернуть ванне белизну без повреждения эмали
Красота и здоровье
Продукты с железом и витамином C повышают уровень гемоглобина — Михаил Гинзбург
Питомцы
Кошачьи усы улавливают движение воздуха на расстоянии до 10 сантиметров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet