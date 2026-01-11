Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Осмотр подвески автомобиля в сервисе
Осмотр подвески автомобиля в сервисе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 5:46

Эта деталь в подвеске ломается без предупреждения — и виноват часто сам водитель

Износ шаровых опор приводит к скрипу и уводу автомобиля в сторону — автомеханики

В подвеске автомобиля есть детали, о которых вспоминают слишком поздно. Они долго терпят, не подают явных сигналов и выходят из строя внезапно — иногда прямо на ходу. Шаровые опоры как раз из таких элементов: их износ редко заметен сразу, но последствия почти всегда дорого обходятся. Особенно если водитель сам ускоряет этот процесс своими привычками. Об этом рассказал дзен-канал "UREMONT".

Когда проблема уже рядом

Чаще всего о состоянии шаровых опор задумываются не во время планового осмотра, а после появления тревожных признаков. Подвеска начинает "говорить" с водителем, но язык этот довольно жёсткий. Появляется скрип в районе колёс, который слышен даже на ровном асфальте. Руль поворачивается тяжелее обычного, а автомобиль может уводить в сторону без видимой причины.

Отдельный сигнал — ускоренный и неравномерный износ шин. Он часто сопровождается повреждённым пыльником: если защитный чехол порвался, внутрь узла быстро попадают грязь и влага. В результате шаровая теряет смазку, её элементы начинают работать "на сухую" и разрушаются значительно быстрее. Подобные симптомы нередко путают с проблемами, которые дают о себе знать при износе ходовой части и стоек стабилизатора.

Почему шаровые изнашиваются раньше срока

Даже качественная деталь имеет ограниченный ресурс, но в реальных условиях он часто сокращается. Основная причина — отсутствие регулярного контроля. Если пыльник повреждён и это вовремя не замечено, процесс износа становится практически необратимым.

Дополнительную роль играют постоянные нагрузки. Уже ослабленная шаровая опора плохо переносит удары, резкие перепады и длительную работу без смазки. В таких условиях люфт нарастает, а риск разрушения соединения увеличивается с каждой поездкой, особенно если одновременно присутствуют проблемы с балансировкой колёс.

Ошибки, которые допускают водители

Наиболее распространённая проблема — нерегулярное техническое обслуживание. Многие пропускают момент, когда ситуацию ещё можно исправить малой кровью. В итоге замена одной детали превращается в комплексный ремонт подвески.

Не меньший вред наносит агрессивная езда по плохим дорогам и бездорожью. Шаровые опоры не рассчитаны на постоянные ударные нагрузки, особенно если они уже частично изношены.

Отдельно стоит упомянуть неправильный монтаж. Владельцы редко проверяют качество установки после ремонта, полагаясь на сервис. Между тем ошибки при установке напрямую влияют на срок службы узла и могут привести к его преждевременному выходу из строя.

Даже одна из этих ошибок способна значительно сократить ресурс шаровых опор. Регулярные осмотры, аккуратный стиль вождения и своевременная замена изношенных элементов позволяют избежать серьёзных затрат и сохранить предсказуемое поведение автомобиля на дороге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запуск двигателя с включенной печкой сажает аккумулятор — автоэксперт 09.01.2026 в 19:10
Эта привычка зимой убивает ваш аккумулятор: делаете так — готовьтесь к сюрпризу

Как правильно заводить машину в сильный мороз: что проверить в первую очередь, почему важно разгружать АКБ и чем дизель отличается от бензина.

Читать полностью » Плавное торможение продлевает срок службы тормозов — автоэксперты 09.01.2026 в 15:55
Тормоза изнашиваются не из-за пробега: привычка, которая съедает диски быстрее всего

Тормозные диски изнашиваются не из-за пробега, а из-за привычек водителя. Простые приёмы и своевременная профилактика способны заметно продлить их срок службы.

Читать полностью » Штраф за нарушение правил перевозки детей увеличен до 5 тыс. рублей — ГИБДД 09.01.2026 в 12:27
Кресло или штраф: январские изменения меняют привычные поездки с детьми

Штрафы за неправильную перевозку детей в России выросли с 9 января: новые суммы затронули водителей, перевозчиков и такси.

Читать полностью » Двигатель теряет мощность из-за засорения фильтров — автоэксперт 09.01.2026 в 11:06
Машина подаёт эти сигналы перед серьёзной поломкой: вы их точно игнорируете

Потеря тяги, дым из выхлопа и долгий прогрев могут быть первыми сигналами серьёзной поломки двигателя. Какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Клиенты 09.01.2026 в 11:01
Цифровой судья не верит погоде: "Делимобиль" наказал клиентов за резкий старт в период снегопадов

Клиенты "Делимобиля" недовольны падением рейтинга из-за снегопада в Москве. Какие проблемы возникли и как на это реагирует компания?

Читать полностью » Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырос до 750 рублей — ТАСС 09.01.2026 в 7:52
Езда без ОСАГО обойдется в 5 тысяч рублей: почему повторное нарушение стало караться так строго

Штрафы за нарушения ПДД существенно выросли: за какие проступки водителям теперь грозит наказание до 45 тысяч рублей.

Читать полностью » Двигатели Theta II Hyundai и Kia получили репутацию проблемных — автоэксперт 09.01.2026 в 7:49
Масляные форсунки и новый катализатор: как корейцы пытались спасти репутацию своих двигателей

Эксперты объяснили, почему двигатели Hyundai и Kia получили репутацию одних из самых проблемных и какие ошибки производители попытались исправить.

Читать полностью » Автомобиль должен двигаться плавно без пробуксовки на льду — Ревин 09.01.2026 в 7:47
Если машина буксует на льду, поверните руль в сторону: как найти зацеп на обледенелом подъеме

Автоэксперт объяснил, как без риска подняться на обледенелую горку зимой — от правильной техники движения до нестандартных решений.

Читать полностью »

Новости
Общество
Юрист связала ошибки взыскания с совпадением имени и фамилии — Анастасия Ляпунова
ДФО
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесли с 10-го на 15-е — зампред комитета ГД Сергей Колунов
Питомцы
Содержание собаки обойдётся в заметную сумму с первого года — Владимир Голубев
Красота и здоровье
Роспотребнадзор советует дробное питание при дискомфорте после праздников
Общество
Соцфонд обработал более 210 тысяч заявлений с 1 по 10 января — Социальный фонд России
ДФО
Свободное посещение школ ввели 12 января — мэрия Владивостока
Туризм
Номера для семей с детьми включили в требования к размещению — первый зампред ГД Надежда Школкина
Общество
Минимальный доход для единого пособия подняли до 8 МРОТ — председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet