Балкон как бомба замедленного действия: привычки при хранении вещей грозят владельцам штрафами

Многие владельцы квартир ошибочно используют пространство балконов и лоджий как склад для сезонных вещей или легковоспламеняющихся материалов. Подобная практика создает серьезную угрозу пожарной безопасности многоквартирного дома и может обернуться для собственников внушительными административными штрафами. Жилищные инспекторы регулярно проводят проверки, выявляя нарушения, препятствующие доступу к путям эвакуации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от идеи хранить на балконах бензин, горючую химию или баллоны с газом, так как даже случайная искра способна спровоцировать масштабное возгорание. Сопредседатель НП "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова подчеркивает, что ответственность наступает уже за сам факт размещения опасных предметов, вне зависимости от того, произошло ЧП или нет.

"На балконах и лоджиях не допускается хранение воспламеняющихся и легкогорючих материалов, в том числе бензина в канистрах или газовых баллонов. Даже внешний фактор, например случайно брошенный окурок, может привести к возгоранию. В таких случаях собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Эти меры направлены на снижение рисков и защиту жильцов", — отметила Евгения Юнисова.

Особое внимание следует уделить домам, где балконы оснащены противопожарными люками и лестницами, предусмотренными для экстренной эвакуации. По словам эксперта, загромождение этих конструкций мебелью или крупногабаритным хламом официально приравнивается к серьезному правонарушению. Блокировка доступа к путям спасения в случае пожара ставит под угрозу жизни всех жителей дома, что ведет к неизбежным санкциям со стороны надзорных органов.

В завершение специалист призвала граждан пересмотреть подход к хранению бытовых вещей и освободить пространство лоджий от излишков материалов. Соблюдение установленных норм является залогом не только отсутствия штрафов, но и безопасности собственного жилья. Юнисова акцентировала внимание на том, что профилактика подобных рисков остается единственным способом избежать ответственности и защитить общедомовое имущество от разрушительного воздействия огня.