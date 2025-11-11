Редкое животное Балкан оказалось на грани — причина шокировала экологов

В горах Северной Греции можно встретить одно из самых редких и красивых животных Балкан — балканского серну. Это грациозное дикое парнокопытное, напоминающее одновременно козу и антилопу, веками было частью горной экосистемы, но сегодня оказалось под серьёзной угрозой.

Кто такая балканская серна

Несмотря на то, что его часто путают с критской серной, это совершенно другой вид. Балканская серна обитает на больших высотах и является эндемиком региона — его можно встретить только на Балканах и в некоторых горах Центральной Европы.

Это животное среднего размера, весом от 28 до 45 кг, с мощными ногами и характерными изогнутыми назад рогами, присутствующими у обоих полов. Шерсть меняет оттенок в зависимости от сезона: летом она светло-коричневая, а зимой становится тёмной, почти чёрной. Продолжительность жизни в дикой природе — от 15 до 20 лет.

"Как самцы, так и самки имеют рога, которые напоминают крючок и согнуты назад", — говорится в материале эксперта Григория Табулариса.

Поведение и образ жизни

Балканские серны живут небольшими стадами, которыми обычно руководит самка. Самцы нередко держатся в стороне, особенно в зрелом возрасте. Между животными редко происходят драки — порядок в группе устанавливается позой и поведением лидера.

Они невероятно ловкие и способны передвигаться по отвесным скалам, где другие животные не выживают. Их можно увидеть на рассвете или закате — именно в это время они выходят пастись.

Где живёт балканская серна

Этот вид распространён по всей горной цепи Балкан. В Греции серна встречается в семи основных регионах:

Северный, Центральный и Южный Пинд;

Центральная Греция;

Олимп;

Родопы;

Дженне-Пиново;

Немерчика.

Согласно данным греческой организации ΟΦΥΠΕΚΑ, в стране насчитывается от 1300 до 1800 особей, разделённых на 19 изолированных популяций, которые не контактируют между собой. Самая крупная популяция живёт в массиве Тимфи, на территории Национального парка Северного Пиндаса.

Чем питается балканская серна

Балканская серна — травоядное животное. Основу ее рациона составляют альпийские травы, листья и молодые побеги кустарников, а зимой — лишайники и веточки деревьев. Они выбирают крутые лесистые склоны, переходящие в каменистые вершины, где могут безопасно пастись вдали от хищников.

Что угрожает этому виду

Главная опасность для серны — человек.

Браконьерство. Несмотря на то что охота на серну запрещена с 1969 года, случаи незаконной добычи продолжаются. Деятельность человека. Туризм, строительство и вырубка лесов разрушают естественную среду обитания. Изоляция популяций. Разделение групп делает обмен генами невозможным и ослабляет вид. Климатические изменения. Потепление климата влияет на альпийские зоны, сокращая площади пастбищ.

Кроме того, серна становится добычей для волков и медведей, но главная угроза — всё же человеческое вмешательство.

"Хотя браконьерство было запрещено в 1969 году, к сожалению, это не всегда соблюдается", — подчёркивает Григорий Табуларис.

Интересные факты