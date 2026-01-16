Пожила в Куте, Семиньяке и Чангу — и теперь точно знаю, где комфорт, а где одни пробки на Бали

С ноября по декабрь Елена Чернышова путешествовала по Индонезии и успела пожить на Бали, а также выехать за пределы острова. Советы друзей помогли сориентироваться, но цельная картина сложилась после самостоятельных поездок по разным частям Бали.

Что важно знать о Бали

Бали — остров компактный по индонезийским меркам: около 145 км с востока на запад и 80 км с севера на юг. Но расстояния здесь обманчивы: на севере чаще встречаются серпантины и сложные участки дорог, а погода может резко смениться с солнца на ливень.

Международный аэропорт находится в Денпасаре. Городская зона вокруг него плавно переходит в Куту и Санур — фактически это один большой "южный пояс" с самой активной инфраструктурой. В основном жизнь сосредоточена на юге; на север и запад добираются не все — там тише, но и логистика сложнее.

Бали ценят за рисовые террасы, кофейные плантации, источники и водопады, древние храмы, сёрф-споты и вулканы (Агунг и Батур). Часто путешественники добавляют к поездке соседние направления — Нуса Пениду, Ломбок или Гили: туда ходят скоростные катера и паромы.

8 районов Бали: сравнение

1) Кута и Легиан

Подойдёт тем, кому важны: близость к аэропорту, бюджетное жильё, магазины, "курортная суета"

Чем заняться: шопинг, рестораны, сувениры, первые уроки сёрфинга

Пляжи: есть, но купание часто портит мусор и качество воды

Кута — удобная "точка старта": много хостелов и отелей, легко решать бытовые вопросы (сим-карта, прачечная, аренда байка). Здесь много салонов массажа, кафе и торговых центров. Елена отмечает, что среди шумных улиц встречаются и тихие уголки — с домами балийцев, небольшими храмами и статуями-оберегами.

Пляж Куты подходит для тренировок начинающих сёрферов, но для купания место не самое приятное: мусор бывает и на берегу, и в воде. Легиан воспринимается как продолжение Куты и далее переходит в Семиньяк.

2) Семиньяк

Подойдёт тем, кому важны: комфорт, развитая городская среда, рестораны, ночная жизнь

Чем заняться: пляжный отдых, бары и клубы, шопинг, галереи

Пляжи: есть, но волны сильные и мусор встречается

Семиньяк выбирают пары, семьи и те, кто любит активные вечера. Здесь много заведений на любой вкус и заметно больше "городского" лоска. Район удобен логистически: относительно близко аэропорт и Чангу.

Елена жила в Семиньяке две недели и отмечает, что это место скорее про современную атмосферу, чем про "аутентичный Бали". При желании можно найти жильё на спокойной улице, но рядом всё равно будет инфраструктура: магазины, рынки, банкоматы, сервисы.

3) Чангу

Подойдёт тем, кому важны: стильные места, коворкинги, комьюнити, "вайб" цифровых кочевников

Чем заняться: кафе и рестораны, закаты, музыка, сёрфинг

Пляжи: есть, но для новичков в сёрфинге не везде комфортно

Чангу считают самым модным районом: много кофеен со спешелти-кофе, мест для завтраков, магазинов, баров. Есть коворкинги, и в некоторых кафе нормально относятся к гостям с ноутбуками.

По сёрфингу Чангу больше подходит среднему уровню и выше: споты вроде Бату Болонг, Берава и Эко Бич могут быть сложны для новичков из-за рельефа и условий. Елена советует приезжать с запасом времени: пробки тут обычное дело, особенно в пятницу и субботу вечером. Минус района — цена аренды: в среднем дороже, чем в других частях острова.

Отсюда удобно съездить к храму Танах Лот — одной из самых известных достопримечательностей побережья.

4) Санур

Подойдёт тем, кому важны: спокойное море, набережная, комфорт для семей и "взрослого" отдыха

Чем заняться: дайвинг/снорклинг, рыба и морепродукты, прогулки

Пляжи: есть, вода часто спокойнее, чем на западном побережье

Санур любят обеспеченные европейцы, семьи с детьми и те, кому нужен размеренный отдых. Здесь сильная инфраструктура и множество хороших отелей. Плюс района — длинная набережная для прогулок и кафе вдоль берега.

Море часто тихое, вход пологий — удобно плавать. Елена рекомендует рассматривать Санур как базу для дайв-поездок: отсюда проще стартовать к Нуса Пениде, Паданг Баю и Туламбену.

5) Букит: Джимбаран, Улувату, Нуса Дуа

Подойдёт тем, кому важны: лучшие пляжи, красивые бухты, сёрфинг, ухоженные зоны отдыха

Чем заняться: пляжи, сёрфинг, снорклинг, рыбные рынки, йога

Пляжи: одни из самых красивых и ухоженных на острове

Букит — южный полуостров Бали. Направление выбирают и те, кто отдыхает "в комфорте" (виллы, отели, спа), и сёрферы — из-за волновых спотов и драматичных утёсов.

Улувату и Пекату — территория сёрфа, но многие места требуют опыта: рифы, течение, плотный трафик в воде. Джимбаран известен рыбными ресторанами и рынком, Нуса Дуа — курортной зоной с ухоженными территориями и спокойной атмосферой.

6) Убуд

Подойдёт тем, кому важны: природа, культура, йога, медитации, "перезагрузка"

Чем заняться: храмы, источники, музеи, арт-центры, духовные практики

Пляжи: нет

Убуд называют культурной столицей и духовным центром Бали. Здесь рисовые поля, джунгли, прохлада после побережья, мастерские и музеи. Елена подчёркивает, что район подходит тем, кто хочет замедлиться и сменить ритм.

Минус для сёрферов: до пляжей далеко, регулярные тренировки требуют времени и затрат на дорогу. Зато рядом — водопады, священные источники и крупные храмовые комплексы. Убуд стал любимым районом Елены: неделю здесь она вспоминает как самую "балийскую" часть поездки и рассматривает его для более долгой остановки в будущем.

7) Амед

Подойдёт тем, кому важны: тишина, природа, снорклинг/дайвинг, бюджетнее юга

Чем заняться: дайвинг, снорклинг, рыбалка, вулканические виды

Пляжи: есть, спокойнее и чище, чем во многих туристических зонах

Амед — северо-восток острова: меньше туристов, проще отдыхать без суеты. Жилья меньше, но цены часто ниже, как и стоимость еды в варунгах.

Район любят за воду и подводный мир: рядом есть затонувшие объекты и коралловые зоны. Для начинающих дайверов хватает школ, а за закатом многие идут в кафе с видовыми точками.

8) Ловина

Подойдёт тем, кому важны: спокойный север, природа, водопады, отсутствие толп

Чем заняться: пляжи с чёрным песком, водопады, горячие источники, морская кухня

Пляжи: есть, море часто теплее и спокойнее, чем на юге

Ловина — северное направление для тех, кто хочет тишины и природы. Здесь комфортнее тем, кто устал от перегруженного юга. Чёрный вулканический песок делает пляжи фотогеничными, а рядом много природных точек: водопады, источники, горные деревни.