Пожила в Куте, Семиньяке и Чангу — и теперь точно знаю, где комфорт, а где одни пробки на Бали
С ноября по декабрь Елена Чернышова путешествовала по Индонезии и успела пожить на Бали, а также выехать за пределы острова. Советы друзей помогли сориентироваться, но цельная картина сложилась после самостоятельных поездок по разным частям Бали.
Что важно знать о Бали
Бали — остров компактный по индонезийским меркам: около 145 км с востока на запад и 80 км с севера на юг. Но расстояния здесь обманчивы: на севере чаще встречаются серпантины и сложные участки дорог, а погода может резко смениться с солнца на ливень.
Международный аэропорт находится в Денпасаре. Городская зона вокруг него плавно переходит в Куту и Санур — фактически это один большой "южный пояс" с самой активной инфраструктурой. В основном жизнь сосредоточена на юге; на север и запад добираются не все — там тише, но и логистика сложнее.
Бали ценят за рисовые террасы, кофейные плантации, источники и водопады, древние храмы, сёрф-споты и вулканы (Агунг и Батур). Часто путешественники добавляют к поездке соседние направления — Нуса Пениду, Ломбок или Гили: туда ходят скоростные катера и паромы.
8 районов Бали: сравнение
1) Кута и Легиан
Подойдёт тем, кому важны: близость к аэропорту, бюджетное жильё, магазины, "курортная суета"
Чем заняться: шопинг, рестораны, сувениры, первые уроки сёрфинга
Пляжи: есть, но купание часто портит мусор и качество воды
Кута — удобная "точка старта": много хостелов и отелей, легко решать бытовые вопросы (сим-карта, прачечная, аренда байка). Здесь много салонов массажа, кафе и торговых центров. Елена отмечает, что среди шумных улиц встречаются и тихие уголки — с домами балийцев, небольшими храмами и статуями-оберегами.
Пляж Куты подходит для тренировок начинающих сёрферов, но для купания место не самое приятное: мусор бывает и на берегу, и в воде. Легиан воспринимается как продолжение Куты и далее переходит в Семиньяк.
2) Семиньяк
Подойдёт тем, кому важны: комфорт, развитая городская среда, рестораны, ночная жизнь
Чем заняться: пляжный отдых, бары и клубы, шопинг, галереи
Пляжи: есть, но волны сильные и мусор встречается
Семиньяк выбирают пары, семьи и те, кто любит активные вечера. Здесь много заведений на любой вкус и заметно больше "городского" лоска. Район удобен логистически: относительно близко аэропорт и Чангу.
Елена жила в Семиньяке две недели и отмечает, что это место скорее про современную атмосферу, чем про "аутентичный Бали". При желании можно найти жильё на спокойной улице, но рядом всё равно будет инфраструктура: магазины, рынки, банкоматы, сервисы.
3) Чангу
Подойдёт тем, кому важны: стильные места, коворкинги, комьюнити, "вайб" цифровых кочевников
Чем заняться: кафе и рестораны, закаты, музыка, сёрфинг
Пляжи: есть, но для новичков в сёрфинге не везде комфортно
Чангу считают самым модным районом: много кофеен со спешелти-кофе, мест для завтраков, магазинов, баров. Есть коворкинги, и в некоторых кафе нормально относятся к гостям с ноутбуками.
По сёрфингу Чангу больше подходит среднему уровню и выше: споты вроде Бату Болонг, Берава и Эко Бич могут быть сложны для новичков из-за рельефа и условий. Елена советует приезжать с запасом времени: пробки тут обычное дело, особенно в пятницу и субботу вечером. Минус района — цена аренды: в среднем дороже, чем в других частях острова.
Отсюда удобно съездить к храму Танах Лот — одной из самых известных достопримечательностей побережья.
4) Санур
Подойдёт тем, кому важны: спокойное море, набережная, комфорт для семей и "взрослого" отдыха
Чем заняться: дайвинг/снорклинг, рыба и морепродукты, прогулки
Пляжи: есть, вода часто спокойнее, чем на западном побережье
Санур любят обеспеченные европейцы, семьи с детьми и те, кому нужен размеренный отдых. Здесь сильная инфраструктура и множество хороших отелей. Плюс района — длинная набережная для прогулок и кафе вдоль берега.
Море часто тихое, вход пологий — удобно плавать. Елена рекомендует рассматривать Санур как базу для дайв-поездок: отсюда проще стартовать к Нуса Пениде, Паданг Баю и Туламбену.
5) Букит: Джимбаран, Улувату, Нуса Дуа
Подойдёт тем, кому важны: лучшие пляжи, красивые бухты, сёрфинг, ухоженные зоны отдыха
Чем заняться: пляжи, сёрфинг, снорклинг, рыбные рынки, йога
Пляжи: одни из самых красивых и ухоженных на острове
Букит — южный полуостров Бали. Направление выбирают и те, кто отдыхает "в комфорте" (виллы, отели, спа), и сёрферы — из-за волновых спотов и драматичных утёсов.
Улувату и Пекату — территория сёрфа, но многие места требуют опыта: рифы, течение, плотный трафик в воде. Джимбаран известен рыбными ресторанами и рынком, Нуса Дуа — курортной зоной с ухоженными территориями и спокойной атмосферой.
6) Убуд
Подойдёт тем, кому важны: природа, культура, йога, медитации, "перезагрузка"
Чем заняться: храмы, источники, музеи, арт-центры, духовные практики
Пляжи: нет
Убуд называют культурной столицей и духовным центром Бали. Здесь рисовые поля, джунгли, прохлада после побережья, мастерские и музеи. Елена подчёркивает, что район подходит тем, кто хочет замедлиться и сменить ритм.
Минус для сёрферов: до пляжей далеко, регулярные тренировки требуют времени и затрат на дорогу. Зато рядом — водопады, священные источники и крупные храмовые комплексы. Убуд стал любимым районом Елены: неделю здесь она вспоминает как самую "балийскую" часть поездки и рассматривает его для более долгой остановки в будущем.
7) Амед
Подойдёт тем, кому важны: тишина, природа, снорклинг/дайвинг, бюджетнее юга
Чем заняться: дайвинг, снорклинг, рыбалка, вулканические виды
Пляжи: есть, спокойнее и чище, чем во многих туристических зонах
Амед — северо-восток острова: меньше туристов, проще отдыхать без суеты. Жилья меньше, но цены часто ниже, как и стоимость еды в варунгах.
Район любят за воду и подводный мир: рядом есть затонувшие объекты и коралловые зоны. Для начинающих дайверов хватает школ, а за закатом многие идут в кафе с видовыми точками.
8) Ловина
Подойдёт тем, кому важны: спокойный север, природа, водопады, отсутствие толп
Чем заняться: пляжи с чёрным песком, водопады, горячие источники, морская кухня
Пляжи: есть, море часто теплее и спокойнее, чем на юге
Ловина — северное направление для тех, кто хочет тишины и природы. Здесь комфортнее тем, кто устал от перегруженного юга. Чёрный вулканический песок делает пляжи фотогеничными, а рядом много природных точек: водопады, источники, горные деревни.
