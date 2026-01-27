Перевозчики разогнались — туристы выигрывают: Бали продают по ценам, которых давно не было

Стоимость летних поездок на Бали заметно снизилась на фоне расширения авиаперевозки и активного раннего бронирования. Туроператоры фиксируют рост интереса к направлению уже зимой, что повлияло на формирование более доступных предложений на высокий сезон. Дополнительный вклад в удешевление туров вносит конкуренция между авиакомпаниями и отелями. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Расширение полётных программ и интерес туристов

Российские туроператоры увеличивают объёмы перевозки на Бали на лето 2026 года, реагируя на высокий спрос со стороны путешественников. Зимой продажи туров по акциям раннего бронирования идут активнее, чем в предыдущие годы, что позволяет компаниям заранее закладывать дополнительные рейсы и блоки мест. Существенную роль играют и отельеры, которые стремятся привлечь клиентов заранее. Многие популярные гостиницы острова предлагают скидки до 25-30% при раннем бронировании, что делает летний отдых более доступным.

Пакетные туры, как и ранее, формируются на базе рейсов "Аэрофлота" с билетами из свободной продажи, а также на стыковочных маршрутах иностранных авиакомпаний. У части туроператоров на таких рейсах заранее выкуплены блоки мест, что позволяет удерживать цены на конкурентном уровне и предлагать туристам более гибкие варианты перелёта. При этом для многих путешественников отправной точкой поездки остаётся удобный старт поездки по Бали, где проще всего адаптироваться к острову и выстроить маршрут дальше.

Почему туристы выбирают стыковочные рейсы

Несмотря на наличие прямого рейса "Аэрофлота" на Бали, значительная часть туристов отдает предпочтение перелётам с пересадкой. Основная причина — заметная разница в стоимости билетов при сопоставимом времени в пути. На рынок активно выходят предложения от ближневосточных и азиатских перевозчиков, что усиливает ценовую конкуренцию и расширяет выбор.

"Например, в июне самый дешевый рейс "Аэрофлота" обойдется туристам примерно в 100 тыс. рублей в оба конца без багажа, в то время как китайские авиакомпании предлагают по тому же маршруту билеты от 51 тыс. с багажом, а билет на рейс Emirates с багажом стоит от 83 тыс. в свободной продаже", — отметили в Space Travel.

Дополнительным аргументом в пользу стыковочных маршрутов становится комфорт пересадок. Современные аэропорты Дубая и Стамбула позволяют провести между рейсами от полутора до трёх часов, что лишь незначительно увеличивает общее время в пути. При этом туры, собранные на базе жёстких блоков мест, оказываются ещё выгоднее по цене и снижают риски резкого подорожания на популярные даты.

Летний сезон и стоимость размещения

В отличие от ряда других азиатских направлений, высокий сезон на Бали приходится именно на лето. В этот период на острове устанавливается более сухая погода, снижается влажность, а океан становится спокойнее, что создаёт комфортные условия для отдыха. Эти факторы поддерживают устойчивый спрос, несмотря на периодические дискуссии о том, что ожидания и реальность отдыха на Бали могут отличаться в зависимости от выбранного района и формата поездки.

Стоимость размещения в отелях среднего и высокого уровня при этом остаётся относительно стабильной. В июне десятидневное проживание с завтраками в гостинице категории 2* начинается примерно от 196 тыс. рублей за двоих. В сегменте 4* цена составляет около 202,3 тыс. рублей, а в отелях 5* - от 219,1 тыс. рублей. На фоне удешевления перелётов такие цены делают летние туры на остров более привлекательными.

В целом сочетание расширенной перевозки, скидок на размещение и разнообразия маршрутов формирует благоприятные условия для путешествий. Те, кто готов планировать поездку заранее и рассматривать альтернативные варианты перелёта, получают возможность заметно сократить бюджет без потери качества отдыха.