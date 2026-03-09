Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Красивый алмазный пляж на острове Пенида, Бали, Индонезия
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Андрей Волков Опубликована сегодня в 12:28

Шезлонг под толщей воды: небывалый шторм отрезал тысячи туристов от цивилизации на острове

Представьте: вы только что опустились в шезлонг на пляже Семиньяк, где воздух пропитан солью океана и ароматом свежих фруктов, а цена коктейля — всего 300 рублей. Но внезапно небо темнеет, ливень хлещет как из ведра, и через часы дороги превращаются в реки, а аэропорт Нгурах-Рай тонет под обломками потолка. Шторм на Бали, усиленный циклоном S90, отрезал тысячи туристов от мира, сделав остров-мечту ловушкой. Затопленные курорты Кута и Улувату, оползни на склонах, волны выше пяти метров — реальность, где райский отпуск оборачивается борьбой за выживание.

Власти Индонезии ввели режим ЧС, рейсы отменены, транзит через хабы Персидского залива заблокирован геополитикой. Туристы, не успевшие улететь, часами ждут в переполненных терминалах, а улицы Денпасара напоминают каналы Венеции — только без гондол. Это не просто погода: климатические сдвиги бьют по инфраструктуре, напоминая, что даже в топ-курортах природа диктует правила.

"Циклон S90S нарушил все прогнозы: вместо сезонных дождей — многодневный шторм с ветрами до 100 км/ч. Аэропорт работает на 30% мощности, приоритет — репатриация. Туристам рекомендую мониторить официальные каналы BMKG и избегать южного побережья".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Хаос на острове: что вызвало кризис

Логистический аудит прост: прямые рейсы из Нгурах-Рая в Москву или Сингапур — миф на неделю вперед. Циклон усилил муссон, размыв дороги от Убуд до южных пляжей. Серф-споты Чангу и Улувату теперь под волнами 5+ метров, оползни блокировали трассы. Туристы в Семиньяке делятся фото: в отелях по пояс в воде, электричество на часах.

Геополитика добавила перца — хабы в Дубае и Катаре закрыты, как в сценарии из фильма о блокадах. Альтернатива: паромы на Яву, но они стоят на якоре. Прагматизм логиста: проверяйте Aviasales через VPN, ищите лоукостеры с тремя стыковками — сэкономите 40%.

Аэропорт и логистика: как выбраться

Нгурах-Рай: потолок рухнул в зале прибытий, вылеты на 70% отменены. Администрация обещает ремонт за 48 часов, но реальность — хаос. Пассажиры спят на полу, без еды. Совет от экспедитора: добирайтесь до отеля такси заранее, мониторьте Flightradar24. Если стыковка — берите страховку с эвакуацией, как в Таиланде во время топливного кризиса.

"Курорты затоплены, но центр Денпасара сухой. Свяжитесь с туроператором — они организуют чартеры. Избегайте пляжей: волны как в Улувату, но с риском оползней".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Транзит через Джакарту: билеты на завтра — 50 000 рублей, но с 12-часовой стыковкой. Риск: новые ливни. Лучше — дождаться стабилизации, запаситесь наличкой в 500 USD.

Безопасность: инструктаж для выживших

Глазами экспедитора: отмените экскурсии, держитесь от рек и холмов. Тревожный рюкзак: паспорт, 3 литра воды, энергобары, powerbank.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли улететь сейчас? Рейсы на 50% отменены, проверяйте аэропорт-сайт.
  • Что с багажом? Риск потери — 20%, маркируйте ярко.
  • Где безопасно? Центр и возвышенности, избегайте юга.
  • Эвакуация? Туроператоры организуют, звоните 24/7.
Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов и эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

