Убуд, Бали
Убуд, Бали
© commons.wikimedia.org by Michelle Maria is licensed under CC BY 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 0:59

На Бали поняла одну вещь — именно она делает отпуск по-настоящему спокойным

Две недели на Бали хватает для знакомства с природой, храмами и культурой — Яндекс Путешествия

Две недели на Бали — срок, который кажется слишком коротким, если слушать опытных путешественников. Но при спокойном ритме и разумном планировании этого времени хватает, чтобы почувствовать атмосферу острова и увидеть его самые характерные места. Такой маршрут подойдёт тем, кто хочет впечатлений без спешки, экстремальных приключений и изматывающих переездов. Об этом рассказал сервис "Яндекс Путешествия".

Простые радости у океана

Первое, с чего стоит начать знакомство с островом, — это замедление. На Бали даже самый обычный кокос становится частью ритуала отдыха, особенно если пить его охлаждённым с видом на океан. В супермаркетах кокосы продаются уже готовыми, а в пляжных клубах и ресторанах они стоят дороже, но дополняются эффектной подачей и панорамами побережья. Такой момент хорошо настраивает на отпускной лад и помогает принять местный ритм жизни, в котором ценится уважительное отношение к традициям и бытовым правилам, характерным для путешествий по Юго-Восточной Азии.

Обезьяны и правила безопасности

Макаки — один из самых узнаваемых символов Бали, но относиться к ним стоит с осторожностью. Чаще всего туристы встречают длиннохвостых макак-крабоедов, которые выглядят безобидно, но отличаются быстрой реакцией и любопытством. Основные места их обитания — храмы и лесные зоны, включая Лес обезьян в Убуде, храм Улувату и лес Сангеш. Эти животные считаются священными, поэтому агрессия в их сторону недопустима, а личные вещи лучше заранее убрать и не привлекать внимание блестящими предметами.

Храмы, вода и история острова

Индуистские храмы встречаются на Бали повсюду, но для первого знакомства лучше выбрать крупный комплекс. Пура Лемпуянг в горах известен своими расколотыми воротами, символизирующими баланс добра и зла, а посещение сопровождается традиционными обрядами очищения. Не менее значимое место — водный дворец Тиртаганга, построенный около ста лет назад для последнего правителя Карангасема. Его пруды с японскими карпами, фонтаны и сады связаны с системой рационального распределения пресной воды, важной для рисовых полей острова.

Природа без спешки

Рисовые террасы — неотъемлемая часть пейзажа Бали и повседневной жизни местных жителей. Самые известные из них — Тегаллаланг и Джатилувих, где можно увидеть древнюю ирригационную систему субак, действующую с XI века. Дополнить впечатления стоит поездкой к водопадам, особенно в северной части острова. Например, Баньюмала впечатляет мощным каскадом и густой тропической зеленью, а дорога к нему становится частью приключения.

Культура, кухня и вечерние впечатления

Балийские танцы — это не просто шоу, а часть религиозной традиции. В Убуде регулярно проходят представления для туристов, а в храме Улувату на закате исполняют огненный танец кечак. Тем, кто ценит динамику и современные постановки, подойдёт шоу "Девдан" в Нуса-Дуа. Завершать дни удобно знакомством с местной кухней: на Бали стоит попробовать наси горенг, ми горенг, сатай и наси кампур, а также учитывать особенности проживания и аренды жилья на фоне ужесточения контроля за нелегальной арендой.

