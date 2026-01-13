Поездка на Бали разрушила “идеальную” картинку: реальность ударила по мелочам, к которым не готовят

Поездка на Бали начиналась как попытка перезагрузиться и собрать новый опыт — от серфинга до необычных практик. Но уже в первые дни стало ясно: открытки и реальность здесь расходятся, особенно если сравнивать с привычным комфортом большого города. Автор отмечает, что остров оказался переоценённым и потребовал слишком много терпения к деталям быта. Об этом рассказала автор Sladkova_T на Т-Ж.

Контраст с "идеальной" картинкой

Автор подчёркивает, что впечатление от Бали сильно меняется, если смотреть не только на туристические витрины. Красивые локации есть, но стоит "повернуть камеру" в сторону повседневности — и становятся заметны шум, влажная жара, насекомые и общая неустроенность. Отдых, задуманный как спокойный, быстро превратился в череду мелких испытаний, которые накапливались и утомляли.

Нуса-Дуа: океан рядом, но бытовые мелочи портят эффект

Первой точкой стала Нуса-Дуа на полуострове Букит, где автор впервые встал на доску. Зона с отелями у океана показалась аккуратной, однако всё, что находится за ней, оставило неприятное впечатление. Даже в номере, по словам автора, появились муравьи, а утром будили петухи. После первого дня серфинга сильно обгорели икры, а с едой было непросто: мест, где хотелось бы питаться регулярно, нашлось мало. Фрукты тоже не стали спасением — автор связывает высыпания с папайей или бананами и вспоминает неприятный эпизод с насекомыми на надкушенном экзофрукте. В поисках "духовного спокойствия" маршрут сместился в центр острова.

Убуд: практики впечатлили, но жить оказалось тяжело

Убуд (без океана) принёс удачное жильё в формате бунгало, но каждый день начинался с очень раннего "концерта" из петухов и другой живности. Автор отмечает, что влажная жара и обилие насекомых давались непросто, а отсутствие тротуаров делало пробежки фактически невозможными. При этом сама культурная часть — местная архитектура, храмы, атмосфера — заинтересовала, пусть и без сильного эмоционального отклика. Зато по-настоящему запомнились йога-пространства и опыт практик: медитация под гонг и стояние на гвоздях автор называет сильными впечатлениями. К этому добавились поездки к водопадам, "ванны" с лепестками, а также знакомство с кофе лювак и животным мусангом.

Вулкан Иджен и Нуса Пенида: сильные эмоции без комфорта

Самой яркой картинкой путешествия автор считает ночное восхождение на вулкан Иджен на Яве. Дорога заняла несколько часов с переправой на пароме, подъём прошёл без дождя, но возле серного озера пришлось надевать маски, а густой газ раздражал глаза. Рассвет в итоге был пропущен, зато наверху возникло ощущение "другой планеты" и эффект неожиданности, который перекрыл усталость.

После этого автор отправился на Нуса Пениду — в надежде на снорклинг и встречу с мантами, к которым есть особый интерес. Однако остров показался ещё более разрушенным и неудобным: такси нет, передвижение зависит от водителей на скутере, а укусы насекомых заживали долго из-за влажности. Первая поездка по острову пришлась на ливень, а на следующий день выход к мантам сорвали сильные волны. Снорклинг всё же состоялся у берега, и автор увидел крупную хищную черепаху, разрывающую кораллы в поисках пищи. Отдельным испытанием стал спуск к пляжу и подъём обратно по скале, а купание осложняли мощные волны, которые раз за разом сбивали с ног. Завершением дня стал закат, который, по словам автора, помог вернуть ощущение внутренней опоры и дал возможность снять местных жителей.