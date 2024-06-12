Андрогенное облысение у мужчин, или мужская андрогенетическая алопеция, является результатом генетических и гормональных факторов, которое невозможно полностью предотвратить, но можно замедлить с помощью подходящего лечения.
Дерматолог Алена Паршина предложила четыре основных метода терапии: применение наружных средств (жидкостей или пен), прием рецептурных препаратов, мезотерапия с использованием плазмы богатой тромбоцитами, и различные хирургические методы, включая трансплантацию волосяных фолликулов, сообщает Газета.Ру.
Несмотря на наличие противопоказаний и различную степень эффективности методов, пациенты могут обсудить и выбрать наиболее подходящий вариант с врачом.
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