Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Дерматолог Паршина: замедлить облысение у мужчин можно с помощью наружных средств
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:10

Дерматолог Паршина: замедлить облысение у мужчин можно с помощью наружных средств

Андрогенное облысение у мужчин, или мужская андрогенетическая алопеция, является результатом генетических и гормональных факторов, которое невозможно полностью предотвратить, но можно замедлить с помощью подходящего лечения.

Дерматолог Алена Паршина предложила четыре основных метода терапии: применение наружных средств (жидкостей или пен), прием рецептурных препаратов, мезотерапия с использованием плазмы богатой тромбоцитами, и различные хирургические методы, включая трансплантацию волосяных фолликулов, сообщает Газета.Ру.

Несмотря на наличие противопоказаний и различную степень эффективности методов, пациенты могут обсудить и выбрать наиболее подходящий вариант с врачом.

Фото: commons.wikimedia.org/Helpaeatcontu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

МИД РФ требует освобождение задержанной в Дании россиянки

МИД РФ требует освобождение задержанной в Дании россиянки

МИД РФ держит на контроле ситуацию с россиянкой, которую задержали накануне в Дании по подозрению в "содействии российской разведслужбе", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Читать полностью
Opel совместно с Bandwerk выпустили лимитированную серию браслетов для Apple Watch

Opel совместно с Bandwerk выпустили лимитированную серию браслетов для Apple Watch

Opel совместно с компанией Bandwerk, которая является производителем аксессуаров для Apple, выпустили лимитированную серию браслетов для Apple Watch.

Читать полностью

Общество

Стоматолог Сотникова: кокосовое масло не отбеливает зубы

Стоматолог Сотникова: кокосовое масло не отбеливает зубы

Стоматолог Эрика Сотникова объяснила, что кокосовое масло не способствует отбеливанию зубов.

Читать полностью
Кардиолог Бокерия: употребление ультраобработанных продуктов может привести к раку

Кардиолог Бокерия: употребление ультраобработанных продуктов может привести к раку

Врач-кардиолог Ольга Бокерия предостерегла от употребления ультраобработанных продуктов, таких как газированные напитки, фастфуд, соленые закуски, и многие другие, указывая на их вред здоровью, включая риски сердечных заболеваний и рака.

Читать полностью

Новости