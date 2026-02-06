Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Балкон с диваном
Балкон с диваном
© NewsInfo.Ru by Татьяна Костина is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:07

Маленький балкон, большие тайники: решения, которые прячут хаос и выглядят как интерьер мечты

Балкон в квартире нередко становится местом, куда откладывают всё, что не нашло своего угла внутри жилья. Сезонные вещи, спортивное снаряжение и бытовые мелочи постепенно заполняют пространство, превращая его в источник визуального шума. Между тем продуманная система хранения способна сделать лоджию удобной и функциональной частью дома. Об этом сообщает портал M-Strana.

Почему на балконе важно продумывать хранение

В условиях ограниченной площади каждые дополнительные метры приобретают особую ценность. Балкон часто берёт на себя функции кладовой, но без чёткой логики размещения вещей порядок держится недолго. В результате пространство быстро захламляется, а пользоваться им становится некомфортно. Те же принципы, которые применяют при организации хранения в квартире, работают и здесь: зонирование, вертикальное размещение и отказ от случайных предметов, как это происходит, когда наводят порядок в бельевом шкафу и избавляются от лишнего по тому же принципу, что описан в материале про организацию пространства.

Ниши, шкафы и скрытые возможности

Если лоджию объединяют с комнатой, в помещении часто появляются ниши. Они идеально подходят для встроенных шкафов или стеллажей, выполненных в цвет отделки или, наоборот, подчёркнуто контрастных. Максимальную пользу даёт использование высоты от пола до потолка — так увеличивается объём хранения без потери полезной площади. Для узких балконов удобнее выбирать раздвижные системы, которые не требуют места для открывания дверей.

Многофункциональная мебель и открытые системы

Сохранить зону отдыха помогают сундуки-лавки, диваны с ящиками и пуфы с внутренними отсеками. Такая мебель решает сразу две задачи и не перегружает интерьер. Открытые стеллажи и модульные конструкции визуально выглядят легче, но требуют дисциплины, так как всё содержимое остаётся на виду. Именно из-за таких деталей помещение может казаться теснее и неопрятнее, по той же причине, по которой гостиная кажется меньше и грязнее при избытке открытого хранения.

Хранение заготовок и бытовых запасов

Балкон нередко используют для размещения консервации. Чтобы заготовки не испортились, важно обеспечить качественное остекление и стабильный микроклимат. Оптимальным решением считаются закрытые шкафы или стеллажи с дверцами, защищающие банки от солнечного света. Полки лучше располагать так, чтобы между ними оставалось пространство для циркуляции воздуха, а само помещение можно было проветривать.

Велосипеды, шины и требования безопасности

Крупные предметы требуют особого подхода. Велосипед допустимо хранить только на застеклённой лоджии, защищённой от влаги и прямых солнечных лучей. Настенные крепления позволяют освободить пол и сохранить полезную площадь. Автомобильные шины, согласно ГОСТ Р 54266-2010, должны находиться в сухом и вентилируемом помещении при температуре от -10 до +25 градусов. Их нельзя размещать рядом с продуктами и источниками тепла, а также оставлять под воздействием ультрафиолета.

Грамотно организованная система хранения на балконе помогает не только разместить необходимые вещи, но и сохранить ощущение порядка и уюта. При внимательном подходе даже небольшая лоджия может стать логичным продолжением жилого пространства, а не стихийным складом.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стиральная машина стирает хуже из-за одной настройки — она годами стоит “не так” у большинства 04.02.2026 в 17:18

Узнайте, какие скрытые режимы в стиральной машине действительно работают — от pre‑soak до steam и Deep fill, как сочетать их для удаления запахов, пятен и сохранения ткани.

Читать полностью » Порошок для стирки “съедает” цвет одежды — почти все делают эту ошибку, думая, что так чище 04.02.2026 в 14:28

Разбираемся, почему избыток моющего средства портит ткань и как точно рассчитывать дозировку в зависимости от формы средства, загрузки и качества воды.

Читать полностью » Этот натуральный утеплитель в 2026 году вытесняет стекловату — дом становится тише и теплее 04.02.2026 в 10:05

Пробковый утеплитель объединяет теплоизоляцию, звукоизоляцию и экологичность: добывается без вреда дереву, устойчива к влаге и снижает нагрузку на отопление.

Читать полностью » Гостиная кажется меньше и грязнее, чем есть на самом деле: виноваты привычные предметы 04.02.2026 в 1:21

Даже аккуратная гостиная может выглядеть захламлённой из-за скрытых ошибок хранения. Эксперты объясняют, какие вещи создают беспорядок и как это исправить.

Читать полностью » Дерево, лен и керамика меняют атмосферу дома — кантри создаёт ту самую “тихую гавань” 03.02.2026 в 19:41

Кантри в квартире — не набор антиквариата, а продуманная текстура жизни: правила выбора материалов, света и хранения, чтобы сохранить простоту и комфорт.

Читать полностью » Простыни плохо высохли и “пошли” запахом — этот быстрый трюк спасает без большой стирки 03.02.2026 в 18:01

Если простыни пахнут затхлостью, мягкий раствор лимонного сока освежит бельё между стирками, уберёт запах пота и усилит результат при сушке на солнце.

Читать полностью » Чеснок въелся в доску намертво — этот простой трюк спасает даже старую поверхность 03.02.2026 в 13:53

Белый уксус удаляет жир и частично снижает количество бактерий на досках из дерева, пластика и бамбука. Простая схема: мытьё, уксус 5–10 минут и тщательная сушка.

Читать полностью » Джинсы не изнашиваются — их казнят в стиральной машине одним и тем же ритуалом 03.02.2026 в 8:38

Как стирать и сушить джинсы, чтобы они не выцветали и не садились: проверенные приёмы профессионалов и практичные правила ухода за денимом.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Нейтральная кухня устарела? Добавила один цветной элемент — и пространство ожило
Садоводство
Растения в горшках чахли — добавила простой кухонный настой и удивилась результату
Красота и здоровье
Артериальное давление выходит из-под контроля — один простой шаг многие игнорируют годами
Наука
Учёные перешли от поиска зон мозга к объяснению сознания — Frontiers in Science
Питомцы
Гибрид волка и собаки сочетает послушание и хищность, создавая взрывоопасную смесь для дома
Спорт и фитнес
Ходьба по наклону вернулась в моду — и мало кто догадывается, где её использовали раньше
Наука
Ио вспыхнула разом: на луне Юпитера произошёл вулканический шторм, переписавший рекорды Солнечной системы
Питомцы
Игрушки и вкусняшки ни при чём: почему кошка снова идёт к одному и тому же человеку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet