250 тонн пищевой продукции, которая могла подвергнуть людей опасности, а точнее, заразить ботулизмом, изъята. Организация, которая изготовляла заражённый товар, навсегда закрыта. О произошедшем информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

В прошлом месяце повсеместно распространилось такое заболевание, возникающее в результате отравления токсинами клостридии ботулинум как ботулизм. Инфекция поразила некоторые территории Российской Федерации. Заболевшие обращались за помощью в медицинские учреждения столицы России, столицы Республики Татарстан, Нижегородской области. Как позже выяснилось, проблема была в блюде лобио из грузинской кухни, приготовленное из фасоли с орехами и пряностями, которое заказывали из сервиса доставки еды в Москве и Московской области "Локалкитчен", а также в нескольких салатах поставщика готовой еды "Гастропорт".

В Балашихе, расположенной в центральной части Московской области, было снято с продажи несколько сотен тонн заражённого товара. Сама организация подверглась закрытию, заявила Анна Попова.

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