Салат из зеленой рукколы и креветок
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 9:14

Салат кажется лёгким и полезным, но одна ошибка в составе оставляет организм без энергии и сытости

Многие до сих пор воспринимают салат как лёгкое дополнение к обеду, которое вряд ли способно утолить голод. Но всё меняется, если подойти к его составу осознанно и собрать блюдо с продуманным балансом ингредиентов. Такой салат может стать полноценным приёмом пищи и надолго сохранить ощущение сытости. Об этом сообщает издание Femina.

Почему салат часто не работает как еда

Овощи дают организму витамины, минералы и антиоксиданты, но сами по себе содержат мало энергии. Если салат состоит только из листьев, огурцов и лёгкой заправки, чувство насыщения проходит слишком быстро. Это особенно заметно в дни с высокой нагрузкой или перед тренировками, когда организму требуется устойчивый источник энергии. Поэтому всё больше специалистов советуют рассматривать салат как полноценную тарелку, а не как гарнир.

"Салат не должен ограничиваться салатом и заправкой для салата. При хорошем балансе белков, клетчатки и полезных жиров он становится полноценным блюдом", — отмечает сертифицированный медицинский ассистент Хейли Меррилл.

Белок — главный союзник сытости

Белок дольше переваривается и помогает избежать резких скачков сахара в крови. Именно он делает салат "долгоиграющим" блюдом. Источники могут быть разными: курица, рыба, яйца, бобовые или растительные альтернативы вроде тофу. Даже небольшая порция заметно меняет эффект от еды, особенно если салат заменяет обед.

"Если в вашем салате только зелень, вам не хватает самого важного элемента — белка", — подчёркивает Хейли.

Хороший пример такого подхода — салаты с рыбой, где белок сочетается с полезными жирами, как в вариантах, где используют оливковое масло вместо тяжёлых соусов, например в салате из тунца без майонеза.

Углеводы и жиры без страха

Сложные углеводы часто незаслуженно исключают из салатов, хотя именно они дают стабильную энергию. Киноа, бурый рис, фасоль или запечённый батат делают блюдо более плотным и сытным. Полезные жиры — авокадо, орехи, семена — усиливают вкус и помогают усваивать витамины из овощей.

"Небольшое количество жира усиливает чувство насыщения и делает блюдо по-настоящему вкусным", — говорит эксперт.

Клетчатка, текстура и грамотная заправка

Клетчатка замедляет пищеварение и продлевает ощущение сытости. Её больше всего в тёмной листовой зелени, бобовых и цельнозерновых продуктах. Немаловажно и разнообразие текстур: хрустящие, мягкие и кремовые элементы делают салат более удовлетворяющим. Заправка при этом должна подчёркивать вкус, а не перегружать блюдо — лёгкие варианты на основе масла, уксуса или специй работают лучше, чем промышленные соусы. Именно поэтому многие выбирают простые ароматные решения вроде морковно-имбирной заправки, которая добавляет яркость без лишней тяжести.

"Некоторые заправки содержат сахар, соль и насыщенные жиры, превращая полезное блюдо в калорийную ловушку", — предупреждает Хейли Меррилл.

Грамотно собранный салат — это не компромисс, а удобный способ получить сбалансированное питание без сложной готовки. Сочетание белков, углеводов, полезных жиров и клетчатки делает его самостоятельным блюдом, которое поддерживает энергию и не оставляет чувства голода.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.

