Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:10

Съедаю эти овощи в любое время — и фигура в норме: как они помогают держать вес под контролем

Включение полезных жиров и углеводов в рацион важно для баланса — врач Соломатина

Некрахмалистые овощи можно есть в больших количествах без риска для фигуры, так как они содержат минимальное количество калорий, много воды и клетчатки, которая способствует поддержанию чувства сытости. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Полезные некрахмалистые овощи

Соломатина отметила, что безопасными для фигуры являются низкокалорийные некрахмалистые овощи и зелень, такие как сельдерей, капуста, огурцы, кабачки, салаты, петрушка и укроп. Эти продукты можно употреблять в больших количествах, не беспокоясь о лишних калориях. Однако диетолог предупредила, что избыток клетчатки может вызвать дискомфорт, особенно у людей с проблемами желудка или нарушенным балансом микрофлоры кишечника.

Фрукты и их влияние на вес

Что касается фруктов, то их следует есть умеренно. Несмотря на свою полезность, фрукты содержат сахара, которые могут способствовать набору веса.

"Если мы будем есть фрукты слишком много, в организме все равно накопится большое количество сахаров. Они повышают уровень глюкозы в крови, и если не расходуются, то превращаются в жир. А фруктоза, усваиваясь без участия инсулина, может привести даже к ожирению печени", — объяснила Соломатина.

Важность белков в рационе

Диетолог также подчеркнула, что рацион, основанный исключительно на овощах, не обеспечивает длительного насыщения. Белки необходимы для баланса и чувства сытости. Соломатина объяснила, что питание, состоящее только из овощей, не задерживает голод на долгое время, и человек может сорваться на высококалорийную еду. Белки замедляют переваривание пищи, помогают удерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращают стресс для организма.

"Белок продлевает сытость, замедляет переваривание и помогает удерживать стабильный уровень сахара в крови. Он необходим, чтобы организм не входил в стресс и не начинал экономить энергию. После окончания овощной диеты вес обычно начинает быстро расти", — добавила она.

Сбалансированное питание

Соломатина добавила, что в ежедневное меню важно включать не только белки, но и полезные жиры и углеводы. Сбалансированное питание поддерживает работу всех систем организма и помогает предотвратить накопление жира, что особенно важно для поддержания здоровья и стабильного веса.

