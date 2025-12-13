Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка ест
Кошка ест
© freepik.com is licensed under public domain
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 9:27

Капля воды решает судьбу почек: неожиданное открытие о кошачьем питании

Добавление воды в кошачий корм улучшает работу почек — ветеринары

Многие владельцы кошек не знают, что простое действие — добавить немного воды в пакетик с влажным кормом — может заметно улучшить здоровье питомца. Такой способ не только повышает привлекательность еды, но и способствует нормальной работе почек. При этом важно знать, как правильно это делать, чтобы не навредить кошке. Об этом сообщает Patas da Casa.

Почему влажный корм в пакетиках полезен для кошек

Пакетированный корм — удобный вариант, который помогает разнообразить рацион кошки и контролировать её вес. Благодаря мягкой текстуре и насыщенному вкусу он нравится даже животным с избирательными предпочтениями. Влажные корма содержат значительно больше воды, чем сухие, что положительно влияет на водный баланс и предотвращает появление почечных заболеваний.

"Высокое содержание влаги помогает поддерживать работу почек и предотвращает развитие хронической болезни", — говорится в материале Patas da Casa.

У многих кошек наблюдается низкое потребление воды, что особенно опасно для кастрированных животных. Поэтому ветеринары советуют дополнять рацион такими кормами ежедневно, чтобы естественным образом увеличить поступление жидкости в организм. Дополнительные рекомендации по поддержанию водного баланса можно найти в материале о питьевом режиме кошек .

Можно ли добавлять воду в влажный корм

Добавлять воду в корм не только можно, но и полезно. Специалисты отмечают, что небольшое количество фильтрованной воды усиливает аромат и делает еду более привлекательной. Это особенно актуально для кошек, которые пьют мало воды или страдают заболеваниями мочевыделительной системы.

"Добавление тёплой воды улучшает запах и текстуру, делая корм приятнее для кошки", — отмечается на сайте издания.

Тёплая жидкость помогает усилить аромат, а мягкая консистенция облегчает приём пищи пожилыми животными или теми, у кого чувствительные зубы. Главное — не переборщить с количеством, чтобы корм не потерял вкус и привлекательность.

Какое количество воды добавлять

Оптимальная пропорция — от одной до трёх чайных ложек фильтрованной воды на один пакетик. Этого достаточно, чтобы сделать корм чуть более влажным, не превращая его в "суп".

Каждая кошка имеет свои предпочтения: одним нравятся густые пастообразные варианты, другим — чуть жидкие. Хозяину стоит понаблюдать, как питомец реагирует на изменения, и корректировать количество жидкости индивидуально.

Чтобы избежать размножения бактерий, корм с добавленной водой следует давать сразу. Остатки лучше не хранить при комнатной температуре, а убирать в холодильник, если кошка не доела всё сразу.

Правила кормления и выбор подходящего продукта

Кошкам можно давать влажный корм каждый день, если это делается сбалансировано. Оптимальный вариант — сочетать пакетики с сухим кормом, что помогает поддерживать здоровье зубов и общее самочувствие.

Если владелец хочет кормить питомца исключительно влажным кормом, необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Специалист поможет рассчитать суточную норму и выбрать продукт, который обеспечит все необходимые питательные вещества.

Важно обращать внимание на маркировку упаковки. Фразы "полноценный корм" или "сбалансированное питание" означают, что продукт содержит все необходимые микроэлементы. Среди популярных и надёжных брендов выделяется Purina® Pro Plan® - влажный корм без красителей, с пребиотиками и формулами, адаптированными под возраст и состояние кошки.

"Пребиотики в составе поддерживают микрофлору кишечника и способствуют лучшему усвоению питательных веществ", — поясняют производители.

Хранить вскрытый пакетик можно не более суток в холодильнике. Перед кормлением продукт желательно немного подогреть до комнатной температуры.

Сравнение влажного и сухого корма

Сухой корм удобен для дозирования и хранения, однако содержит меньше влаги. Влажный корм ближе к естественному рациону кошек, способствует гидратации и легче переваривается.

  1. Влажный корм предпочтителен для пожилых животных и тех, кто пьёт мало воды.

  2. Сухой корм помогает чистить зубы и предотвращает образование зубного камня.

  3. Комбинированное кормление сочетает достоинства обоих типов.

  4. При выборе следует учитывать состояние здоровья питомца, рекомендации ветеринара и индивидуальные предпочтения.

Таким образом, оба варианта могут использоваться в рационе, если они сбалансированы по питательным характеристикам.

Плюсы и минусы добавления воды в корм

Добавление воды — простая привычка, которая может улучшить здоровье кошки.

Плюсы:

  • Увеличение потребления жидкости;
  • Профилактика заболеваний почек и мочевыводящих путей;
  • Улучшение вкуса и аромата пищи;
  • Подходит для пожилых кошек.

Минусы

  • При избытке воды корм теряет вкус;
  • Возможен отказ от еды у особо привередливых кошек;
  • Не подходит для длительного хранения.

Правильно подобранное соотношение воды делает корм не только вкусным, но и более полезным.

Советы по кормлению кошек влажным кормом

  1. Используйте только фильтрованную воду.

  2. Не храните вскрытые пакетики более суток.

  3. Разогревайте корм до комнатной температуры.

  4. Чередуйте вкусы и бренды, чтобы кошка не теряла интерес.

  5. Следите за общим количеством калорий — влажный корм менее калориен, но переедание всё равно вредно.

Дополнительно стоит обратить внимание на материал о видах кошачьего питания, где подробно объясняется, как подобрать подходящий рацион на разных этапах жизни питомца.

Регулярное добавление небольшого количества воды помогает питомцу получать больше жидкости, улучшает обмен веществ и поддерживает активность.

Популярные вопросы о влажном корме

Можно ли кормить кошку только пакетиками?
Да, если корм сбалансирован и подобран по возрасту. Но перед этим стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Сколько раз в день давать влажный корм?
Обычно два раза в день, утром и вечером. Количество порций зависит от веса и активности животного.

Какой корм лучше — сухой или влажный?
Лучше комбинировать оба варианта. Это позволяет получить оптимальное питание и поддерживать здоровье зубов и почек.

Можно ли добавлять воду в каждый приём пищи?
Да, особенно если кошка мало пьёт. Главное — соблюдать меру и следить, чтобы корм оставался вкусным.

Что делать, если кошка отказывается от разбавленного корма?
Попробуйте изменить пропорцию воды или подобрать другой вкус. Постепенное привыкание обычно помогает.

Энтеросгель и смекта нужны каждому питомцу — ветеринар Татьяна Гольнева вчера в 18:15
Аптечка, которая спасает хвосты: чем лечить питомца, если ветеринар далеко

Домашняя аптечка для питомца — не роскошь, а необходимость: ветеринар объясняет, какие лекарства помогут спасти здоровье животного до визита к врачу.

Кошки получают непроходимость кишечника от мишуры — ветеринар Дмитриев вчера в 18:06
Мишура манит кошек, как огонь мотыльков: праздник оборачивается бедой

Блестящие ёлочные украшения способны привести кошек на операционный стол. Ветеринар объяснил, почему мишура опаснее, чем кажется.

Генная инженерия поможет восстановить исчезающие виды животных — NRB вчера в 17:07
Генная инженерия спасёт природу: как редактирование генов может вернуть вымирающие виды к жизни

Генетическое редактирование может стать революционным инструментом в борьбе за спасение исчезающих видов. Но какие риски и перспективы таит эта технология.

У щенков золотистого ретривера формируются суставы до шести месяцев — кинологи вчера в 15:22
Шерсть сияет, глаза блестят, а хозяин не верит: секрет счастья золотистого ретривера

Добродушный золотистый ретривер быстро становится любимцем семьи. Как ухаживать за щенком, чтобы он вырос здоровым и счастливым?

Волнистый попугай может молчать из-за стресса и редких занятий — зоологи вчера в 13:06
Вот почему ваш волнистый попугай до сих пор не говорит: причина не в нём

Хотите научить волнистого попугая говорить, но пока не слышите от него ни слова? Разбираемся, почему птица может молчать, даже если вы усердно занимаетесь. В материале — реальные причины отсутствия «разговора», проверенные методы обучения и чёткие шаги: как выбрать первое слово, сколько времени уделять урокам и чем мотивировать питомца

Вороны запоминают человеческие лица и реагируют спустя годы — Science Times вчера в 11:49
Эти птицы могут затаить обиду на человека на всю жизнь: и это может обернуться настоящей местью

Вороны могут запоминать человеческие лица благодаря развившейся памяти. Исследования показывают, как эти птицы используют когнитивные навыки.

Частое кормление улучшает настроение и поведение кошек — специалисты вчера в 9:24
Кошка знает, когда вы опоздали на ужин: и это может стоить вам сна

Правильный режим кормления помогает кошке сохранить здоровье, спокойствие и активность. Узнайте, как подобрать оптимальное питание для каждого возраста.

Коты мяукают чаще при возвращении мужчин домой — Волков вчера в 9:16
Мужчина в доме — значит громче мяу: питомцы требуют внимания именно так

Эксперимент показал: кошки мяукают чаще, когда домой приходит мужчина. Зоопсихолог объяснил, как питомцы подстраивают "разговор" под людей.

