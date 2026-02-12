Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Смузи-боул с ягодами и семенами
Смузи-боул с ягодами и семенами
© public domain
Александр Соколов Опубликована сегодня в 19:41

Сладкий смузи крадёт энергию к полудню: этот баланс ингредиентов заставляет завтрак работать на вас

Как сделать смузи-боул не просто красивым завтраком для фото, а действительно работающим приёмом пищи — вопрос баланса, а не вкуса. Об этом рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с EcoSever, объяснив, какие компоненты помогают избежать резкого скачка сахара в крови и сохранить сытость надолго.

Баланс вместо сладости

По словам специалиста, основа полезного смузи-боул — это не фрукты, а грамотное сочетание белков, жиров и медленных углеводов. Именно такая формула позволяет избежать резкого подъёма инсулина после еды и поддерживать стабильный уровень энергии. Слишком сладкий завтрак, напротив, провоцирует быстрый голод.

"Для того чтобы был правильный завтрак, нам нужно сочетание белков, жиров и небольшое количество медленных углеводов. Чтобы не было большого скачка инсулина на завтрак не надо есть слишком сладкое", — отметила нутрициолог.

Эксперт пояснила, что при избыточной доле сахаров организм получает преимущественно углеводную нагрузку. Это приводит к быстрому подъёму глюкозы, а затем — к такому же быстрому снижению, из-за чего чувство сытости оказывается кратковременным.

Какие ингредиенты выбрать

В качестве источника белка Шарапова рекомендует использовать йогурт или творог. Эти продукты формируют питательную основу и помогают дольше сохранять насыщение. Без белкового компонента смузи превращается в десерт, а не в полноценный приём пищи.

Жиры, по её словам, можно добавить с помощью семян чиа или льна. Допустимы ягоды, а для умеренной сладости — банан. При этом эксперт предупреждает: если ограничиться только молоком и бананом, получится преимущественно углеводное блюдо, после которого быстро возвращается чувство голода.

Клетчатка и текстура

Дополнительным элементом смузи-боул может стать зелень. Она увеличивает содержание клетчатки и усиливает ощущение сытости. Такой приём делает завтрак более функциональным и сбалансированным по составу.

"Можно её запарить кипятком, чтобы она проще и мягче переваривалась. И чтобы готовый смузи постоял немного, чтобы овсянка напиталась", — напомнила Юлия Шарапова.

Речь идёт о сухой овсянке, которую допустимо добавлять в состав. По словам специалиста, важно соблюдать умеренность и не перегружать блюдо сахарами. Только при сохранении баланса смузи-боул действительно работает как источник длительного насыщения, а не как кратковременный перекус.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

