Учёные Новосибирского государственного университета и научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора получили первый патент в России на систему очистки нефтяных скважин посредством микробов. Об этом информировали РИА Новости в НГУ.
Учёными был разработан бактериологический метод очищения, добывающих нефтяных скважин, предназначенных для извлечения из залежи нефти. Извлекают их из тяжёлых компонентов нефти, отлагающихся на внутренней поверхности нефтепромыслового устройства и усложняющих его добычу, перевозку и хранение.
Метод задействуется благодаря эффективной и одной из самых многочисленных групп систематически различных микроорганизмов, соединённых тем, что они уничтожают органические соединения, оказавшиеся в верхних слоях почвы. Проводится работа в субъекте Российской Федерации — Ямало-Ненецком автономном округе, а также во входящем в состав Тюменской области, — Ханты-Мансийском автономном округе.
В НГУ уточнили, что благодаря такому методу уходит необходимость постоянно прекращать работу скважины, проделывать сложный и достаточно дорогостоящий процесс добычи устройства на поверхность для будущего очищения. Микробы относятся к организмам, которые могут выживать и расти в насыщенной кислородом среде. По этой причине, когда они становятся не нужны в работе, то специалисты просто отключают воздух. Для этого метода специалисты также создали специальный способ наполнения жидкости в скважине воздухом для более благоприятной обстановки микробов внутри.
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