Жир на противне "вплавился" в металл: делаю простую пасту — и слой отходит сам

Противень может выглядеть "убитым" уже через пару месяцев активной готовки: масло брызгает, соус убегает, а на высокой температуре всё это превращается в плотный запечённый налёт. Но даже старые следы жира и нагара реально убрать дома без жёсткой химии — если выбрать правильный способ под материал противня. Об этом сообщают эксперты по уходу за кухонной утварью.

Почему противни так быстро темнеют

При нагреве жир и остатки пищи полимеризуются — образуют твёрдый липкий слой, который буквально "вплавляется" в металл. Со временем он начинает влиять на вкус и запах новой еды, а на антипригарных противнях ещё и ускоряет износ покрытия. Поэтому действовать лучше при первых признаках стойкого налёта — чем дольше ждёте, тем больше усилий потребуется.

Что подготовить заранее

Почти все домашние методы держатся на простых средствах.

пищевая сода

столовый уксус (обычно около 5%)

3% перекись водорода

средство для мытья посуды

мягкая губка или салфетка

резиновые перчатки при чувствительной коже

Важно помнить два правила безопасности: не используйте абразивы и металлические скребки на антипригарных поверхностях и никогда не смешивайте уксус с хлорным отбеливателем или с перекисью водорода.

Как выбрать метод под степень загрязнения

Сода и перекись водорода для сильного нагара

Способ подходит для "тяжёлых" случаев на нержавейке и эмалированных противнях. Насыпьте на поверхность соды плотным слоем, добавьте перекись, чтобы получилась густая кашица, и оставьте на 2-3 часа. Затем аккуратно протрите губкой, тщательно смойте тёплой водой и вытрите насухо.

Сода и уксус для засохшего жира

Если проблема — жирные пятна и плотная плёнка, работает реакция соды с уксусом. Посыпьте противень содой, добавьте уксус, дайте смеси "поработать" минимум 30 минут (при сильном налёте — дольше), затем ототрите мягкой губкой и смойте. После обязательно высушите, чтобы не осталось разводов.

Фольга — только для противней без антипригарного покрытия

Скомканная фольга может заменить жёсткую мочалку и помогает с грубыми отложениями. Но этот вариант годится только для обычного металла или эмали, без антипригарного слоя. Нанесите немного воды и средства для посуды и аккуратно протрите фольгой, затем хорошо промойте.

Винный камень для серого налёта

Крем из винного камня (тартрат) мягко осветляет и помогает с серыми следами. Сделайте пасту с водой, нанесите на 30-60 минут, протрите губкой и смойте.

Сода с водой для регулярной чистки

Самый безопасный вариант для антипригарных противней и лёгких ожогов. Смешайте соду с небольшим количеством воды до пасты, нанесите на грязные места на 30 минут, затем протрите мягкой губкой, смойте и высушите.

Как сохранить противни чистыми дольше

Не откладывайте мойку: лучше обработать противень, когда он остыл, но налёт ещё свежий. Для антипригарных поверхностей — только мягкие губки и неабразивные пасты. Любые кислые растворы смывайте особенно тщательно и вытирайте насухо. "Тяжёлую артиллерию" используйте точечно — так поверхность дольше останется ровной и без повреждений.

Если придерживаться этих правил, противни будут выглядеть аккуратно гораздо дольше, а глубокую чистку придётся делать значительно реже.