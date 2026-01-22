Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тканевые текстуры и уютный интерьер
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 6:47

Диван пах даже после уборки — помогло простое средство из шкафа, но важен один шаг перед ним

Пищевая сода впитывает запахи в обивке дивана — профуборщица Стайн

Диван быстро впитывает запахи — от шерсти домашних животных до следов вечерних перекусов, — и со временем это становится заметно даже при внешней чистоте. Полноценную стирку обивки провести сложно, а иногда и невозможно, поэтому на первый план выходят простые домашние способы. Один из них — пищевая сода, которая способна освежить мебель без лишних затрат и агрессивной химии. Такой метод подходит для регулярного ухода между глубокими чистками. Об этом сообщает Southern Living.

Почему пищевая сода работает для обивки

Пищевая сода давно используется как натуральный дезодорант. Она не перебивает запахи ароматами, а впитывает их, помогая избавиться от причины, а не маскировать проблему. Это особенно актуально для диванов, которыми активно пользуются дети и домашние животные.

"Мне нравится, что пищевая сода естественным образом впитывает запахи, а не просто маскирует их, что очень важно для диванов, где работают домашние животные, дети, пролиты пищи и повседневная жизнь", — объясняет профессиональная уборщица и владелица Home Reimagined Жаклин Стайн.

Средство считается мягким и нетоксичным, поэтому его можно применять в жилых помещениях без опасений. При этом сода подходит не для всех материалов: кожа, экокожа, шёлк и винтажные ткани могут пострадать от такого воздействия.

Подготовка дивана к чистке

Перед тем как использовать соду, важно правильно подготовить поверхность. Это повышает эффективность и снижает риск появления разводов или пятен.

"Сними всё с дивана, чтобы иметь доступ ко всем поверхностям", — советует Стайн, отмечая, что чехлы и пледы лучше постирать отдельно.

Далее необходимо тщательно пропылесосить обивку, убрав крошки, пыль и шерсть. Если на диване есть заметные пятна, их стоит обработать заранее. Завершающий этап подготовки — тест на незаметном участке ткани, который занимает всего несколько минут и помогает избежать неприятных сюрпризов.

Как правильно использовать соду

После проверки можно равномерно распределить пищевую соду по поверхности дивана. Для лёгких запахов достаточно оставить её на 20-30 минут, а при стойком аромате — на несколько часов или даже на ночь.

"Дайте постоять 30+ минут, затем пропылесосите", — рекомендует Стайн, подчёркивая, что время выдержки напрямую влияет на результат.

Удалять соду нужно медленно, перекрывающимися движениями, используя насадку для мягкой мебели. Щётка помогает "поднять" волокна и извлечь частицы из глубины ткани. При необходимости после чистки можно слегка освежить обивку безопасным для тканей спреем, избегая избыточной влаги.

Как сохранить свежесть надолго

Регулярное обновление дивана с помощью соды раз в один-два месяца помогает поддерживать нейтральный запах. Важно использовать минимум жидкости и давать мебели полностью высохнуть перед использованием. Если же запахи возвращаются, пятна не поддаются очистке или ярлык ухода запрещает влажную обработку, лучше обратиться к профессионалам.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

