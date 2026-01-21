Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уборка квартиры
Уборка квартиры
© commons.wikimedia.org by BEtech4856 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 21:03

Пищевая сода казалась спасением для уборки — пока не выяснилось, что она портит одну вещь за другой

Щёлочная среда соды меняет цвет и блеск некоторых покрытий — Hunker

Пищевая сода кажется идеальным средством: она есть почти на каждой кухне, стоит недорого и обещает справиться с грязью без "химии". Но у этой универсальности есть обратная сторона — иногда порошок работает как мелкая наждачка и оставляет следы. Бывает, что проблема не только в царапинах: щёлочная среда влияет на покрытия и металлы. Об этом сообщает Hunker.

Почему "натуральное" не значит безопасное

Бикарбонат натрия мягко абразивен: кристаллы помогают оттирать налёт, но одновременно могут снимать полировку и делать поверхность матовой. Плюс сода повышает pH, поэтому отдельные материалы реагируют изменением цвета или потерей блеска. Перед уборкой стоит оценить, насколько поверхность чувствительна к трению и щёлочи.

Поверхности, которым сода чаще вредит

Натуральный камень на кухне

Мрамор, известняк и кварцит требуют бережного ухода. Сода способна "съесть" полировку, особенно если тереть пастой и давить на губку. Для камня чаще подходят нейтральные средства и мягкая микрофибра.

Паркет и другие деревянные полы

Дерево быстро тускнеет от абразивов. Порошок оставляет мелкие царапины, а белые частицы могут забиться в стыки и фактуру доски. Итог — пол выглядит хуже, чем до уборки.

Стекло, зеркала и глянец

Паста из соды нередко даёт микрориски, заметные в косом свете. Для стекла безопаснее действуют другие варианты: 1. спирт или средство для стёкол, 2. вода с небольшим количеством уксуса, 3. микрофибра для полировки.

Экраны и техника

Сенсорные поверхности рассчитаны на деликатную чистку, а не на трение порошком. Сода может поцарапать покрытие и оставить крошки по краям рамки, откуда их сложно убрать.

"пищевая сода может даже повредить электронные компоненты ваших экранов.", — рассказала президент Aspen Clean Алисия Соколовски, упоминая риски в материале Martha Stewart.

Деликатная одежда и позолота

Кашемир, шифон, кружево и шёлк не любят абразивов: ткань быстрее истончается и теряет вид. Похожая история с позолоченными приборами и декором — сода может стереть тонкое покрытие.

Трещины, поры и алюминий

Если у предмета есть мелкие отверстия или сколы, частицы соды застревают и оставляют белый налёт. А с алюминием возможны не только царапины, но и изменение оттенка из-за щёлочной реакции, поэтому для такой посуды лучше подбирать мягкие средства.

Сода остаётся полезной, но не должна быть ответом на любую уборку. Чем дороже и нежнее материал, тем важнее начинать с щадящего способа и тестировать средство на незаметном участке.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

