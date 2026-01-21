Пищевая сода казалась спасением для уборки — пока не выяснилось, что она портит одну вещь за другой
Пищевая сода кажется идеальным средством: она есть почти на каждой кухне, стоит недорого и обещает справиться с грязью без "химии". Но у этой универсальности есть обратная сторона — иногда порошок работает как мелкая наждачка и оставляет следы. Бывает, что проблема не только в царапинах: щёлочная среда влияет на покрытия и металлы. Об этом сообщает Hunker.
Почему "натуральное" не значит безопасное
Бикарбонат натрия мягко абразивен: кристаллы помогают оттирать налёт, но одновременно могут снимать полировку и делать поверхность матовой. Плюс сода повышает pH, поэтому отдельные материалы реагируют изменением цвета или потерей блеска. Перед уборкой стоит оценить, насколько поверхность чувствительна к трению и щёлочи.
Поверхности, которым сода чаще вредит
Натуральный камень на кухне
Мрамор, известняк и кварцит требуют бережного ухода. Сода способна "съесть" полировку, особенно если тереть пастой и давить на губку. Для камня чаще подходят нейтральные средства и мягкая микрофибра.
Паркет и другие деревянные полы
Дерево быстро тускнеет от абразивов. Порошок оставляет мелкие царапины, а белые частицы могут забиться в стыки и фактуру доски. Итог — пол выглядит хуже, чем до уборки.
Стекло, зеркала и глянец
Паста из соды нередко даёт микрориски, заметные в косом свете. Для стекла безопаснее действуют другие варианты: 1. спирт или средство для стёкол, 2. вода с небольшим количеством уксуса, 3. микрофибра для полировки.
Экраны и техника
Сенсорные поверхности рассчитаны на деликатную чистку, а не на трение порошком. Сода может поцарапать покрытие и оставить крошки по краям рамки, откуда их сложно убрать.
"пищевая сода может даже повредить электронные компоненты ваших экранов.", — рассказала президент Aspen Clean Алисия Соколовски, упоминая риски в материале Martha Stewart.
Деликатная одежда и позолота
Кашемир, шифон, кружево и шёлк не любят абразивов: ткань быстрее истончается и теряет вид. Похожая история с позолоченными приборами и декором — сода может стереть тонкое покрытие.
Трещины, поры и алюминий
Если у предмета есть мелкие отверстия или сколы, частицы соды застревают и оставляют белый налёт. А с алюминием возможны не только царапины, но и изменение оттенка из-за щёлочной реакции, поэтому для такой посуды лучше подбирать мягкие средства.
Сода остаётся полезной, но не должна быть ответом на любую уборку. Чем дороже и нежнее материал, тем важнее начинать с щадящего способа и тестировать средство на незаметном участке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru