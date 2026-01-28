Запахи впитались в ворс мгновенно — тонкий слой этого средства решает, но важно дождаться одного момента

Пятно на ковре может появиться в самый неудобный момент, а запахи впитываются так быстро, что обычной уборки порой не хватает. Магазинные средства помогают, но не всем хочется использовать агрессивную химию, особенно если дома дети или питомцы. В качестве мягкой альтернативы часто берут пищевую соду — продукт, который у многих уже есть на кухне. Об этом сообщает Southern Living.

Почему сода подходит для домашней чистки

Пищевая сода впитывает запахи и помогает "ослабить" загрязнения в ворсе, а ещё может нейтрализовать кислые следы. При умеренном применении это удобный способ освежить покрытие между полноценными чистками.

"Он также мягче относится к ковру и может служить дезодоратором и натуральным отбеливателем", — добавляет основательница Confessions of a Cleaning Lady Сара Сан Анджело.

Главное — не пересыпать. Если порошок уйдёт глубоко между нитями, его придётся дольше вычищать, поэтому лучше наносить тонким слоем и планировать финальную уборку пылесосом.

Как часто и как подготовиться

Владелица Home Reimagined Жаклин Стайн советует не делать такую обработку слишком часто: обычно достаточно примерно одного раза в три месяца. Перед началом освободите участок и по возможности сдвиньте мебель, чтобы не оставлять непрочищенные зоны.

Поскольку сода — очень мелкий порошок, полезны проветривание и простая защита вроде перчаток и маски, особенно людям с астмой или аллергией.

Пошаговый способ без лишней влаги

Для работы понадобятся пищевая сода, пульверизатор с прохладной водой, щётка для ковра и пылесос с мешком. Дальше действуйте так:

Тщательно пропылесосьте ковёр, убрав крошки и песок.

Посыпьте покрытие тонким слоем соды, а на местах с запахом или пятнами добавьте чуть больше. Слегка увлажните ворс из пульверизатора и пройдитесь щёткой по секциям, двигаясь к выходу. Дайте ковру полностью высохнуть и снова пропылесосьте, убирая остатки порошка. Стайн предупреждает, что пылесос без мешка может пострадать из-за мелких частиц соды.

Что делать с пятнами и запахами питомцев

Для локальных следов используют пасту из соды и воды: её наносят, ждут высыхания и затем убирают пылесосом. Для более стойких пятен иногда применяют вариант, когда на соду распыляют раствор уксуса с водой, а после реакции промакивают участок чистой тканью и дают высохнуть. Но здесь особенно важен тест на незаметном месте: не все покрытия реагируют одинаково, а сильно впитывающие волокна, например шерсть, требуют осторожности и соблюдения рекомендаций производителя.

Регулярный пылесос, коврики у входа и быстрые реакции на проливы помогают ковру дольше выглядеть свежим. Тогда пищевая сода остаётся простым инструментом для поддержания чистоты без лишних затрат.