Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ковер с длинным ворсом
Ковер с длинным ворсом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:32

Запахи впитались в ворс мгновенно — тонкий слой этого средства решает, но важно дождаться одного момента

Пятно на ковре может появиться в самый неудобный момент, а запахи впитываются так быстро, что обычной уборки порой не хватает. Магазинные средства помогают, но не всем хочется использовать агрессивную химию, особенно если дома дети или питомцы. В качестве мягкой альтернативы часто берут пищевую соду — продукт, который у многих уже есть на кухне. Об этом сообщает Southern Living.

Почему сода подходит для домашней чистки

Пищевая сода впитывает запахи и помогает "ослабить" загрязнения в ворсе, а ещё может нейтрализовать кислые следы. При умеренном применении это удобный способ освежить покрытие между полноценными чистками.

"Он также мягче относится к ковру и может служить дезодоратором и натуральным отбеливателем", — добавляет основательница Confessions of a Cleaning Lady Сара Сан Анджело.

Главное — не пересыпать. Если порошок уйдёт глубоко между нитями, его придётся дольше вычищать, поэтому лучше наносить тонким слоем и планировать финальную уборку пылесосом.

Как часто и как подготовиться

Владелица Home Reimagined Жаклин Стайн советует не делать такую обработку слишком часто: обычно достаточно примерно одного раза в три месяца. Перед началом освободите участок и по возможности сдвиньте мебель, чтобы не оставлять непрочищенные зоны.

Поскольку сода — очень мелкий порошок, полезны проветривание и простая защита вроде перчаток и маски, особенно людям с астмой или аллергией.

Пошаговый способ без лишней влаги

Для работы понадобятся пищевая сода, пульверизатор с прохладной водой, щётка для ковра и пылесос с мешком. Дальше действуйте так:

  1. Тщательно пропылесосьте ковёр, убрав крошки и песок.

"Тщательно пропылесосьте ковёр, чтобы удалить рыхлую грязь и мусор", — говорит владелица Home Reimagined Жаклин Стайн.

  1. Посыпьте покрытие тонким слоем соды, а на местах с запахом или пятнами добавьте чуть больше.
  2. Слегка увлажните ворс из пульверизатора и пройдитесь щёткой по секциям, двигаясь к выходу.
  3. Дайте ковру полностью высохнуть и снова пропылесосьте, убирая остатки порошка. Стайн предупреждает, что пылесос без мешка может пострадать из-за мелких частиц соды.

Что делать с пятнами и запахами питомцев

Для локальных следов используют пасту из соды и воды: её наносят, ждут высыхания и затем убирают пылесосом. Для более стойких пятен иногда применяют вариант, когда на соду распыляют раствор уксуса с водой, а после реакции промакивают участок чистой тканью и дают высохнуть. Но здесь особенно важен тест на незаметном месте: не все покрытия реагируют одинаково, а сильно впитывающие волокна, например шерсть, требуют осторожности и соблюдения рекомендаций производителя.

Регулярный пылесос, коврики у входа и быстрые реакции на проливы помогают ковру дольше выглядеть свежим. Тогда пищевая сода остаётся простым инструментом для поддержания чистоты без лишних затрат.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тёмные нейтральные диваны вытеснили бежевый в интерьерах — Homes & Gardens 26.01.2026 в 18:53
Выбрала диван не того оттенка — гостиная сразу "постарела": вот какие цвета сейчас в тренде

В 2026 году цвет дивана становится ключевым элементом интерьера. Узнайте, как тёмные нейтральные, зелёные и пыльные оттенки ежегодно меняют тренды.

Читать полностью » Хранение обуви у входа сохранило полы чистыми круглый год — The Spruce 26.01.2026 в 13:53
Снег, соль и песок медленно убивают напольное покрытие — всё решает одно действие при входе

Простая бытовая привычка помогает сохранять полы чистыми даже зимой, сокращает время уборки и формирует спокойный ритм возвращения домой.

Читать полностью » Многослойное освещение добавило кухне тепла и гибкости — Роуселл 26.01.2026 в 10:28
Почему на кухне неуютно, даже если всё новое — причина оказалась не в ремонте

Кухня кажется холодной из-за трёх ошибок: жёсткого света, захламлённых столешниц и "безликости". 9 простых решений вернут уют без ремонта.

Читать полностью » Неподходящий диван является главной проблемой гостиных — Хаддад дизайнер 26.01.2026 в 9:51
Уют не появляется сам по себе: в гостиной всё портит одна вещь, о которой забывают чаще всего

Интерьер может выглядеть стильно, но оставаться холодным. С какого элемента стоит начинать обновление гостиной, чтобы пространство стало уютнее.

Читать полностью » Дизайнеры отказались от стерильного белого в ванных в 2026 году — Homes & Gardens 26.01.2026 в 0:17
Стерильный белый надоел — заменил оттенки, и ванная стала как домашний ретрит

Ванная перестаёт быть белой: палитры 2026 — шалфей, олива, терракота, коричневый и тёмно‑синий — придают уют и спа‑атмосферу и выглядят современно без ремонта.

Читать полностью » Воск свечи убрал скрип кровати в стыках рамы - Радек Тесар 25.01.2026 в 19:31
Кровать скрипела каждую ночь — помог простой трюк без масла и запахов

Скрип кровати зимой портит сон? Вместо масла используйте обычную белую свечу: воск дольше удерживается в стыках, снижает трение и возвращает тишину.

Читать полностью » Влага между стёклами снизила теплоэффективность окон — The Spruce 25.01.2026 в 16:27
Мутное стекло — не косметическая проблема: запотевшие окна выдают скрытую поломку дома

Запотевшие стеклопакеты в домах — не редкость. Разбираемся, почему возникает конденсат, какие решения доступны и как выбрать оптимальный вариант ремонта.

Читать полностью » Посудомоечные средства с отдушками застревают в силиконе — Бранди Грюнер 25.01.2026 в 13:01
Духовка ни при чём — мыльный привкус в выпечке появился из-за одной ошибки

Мыльный привкус от силиконовых форм портит выпечку? Узнайте 7 рабочих способов очистки (уксус, сода, лимон), рекомендации по мытью и как избежать проблемы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Килиманджаро больше не мечта: в Восточной Африке есть горы выше ожиданий и без толп
Авто и мото
Давил на газ — стало только хуже: как правильно выбраться из снега без эвакуатора
Красота и здоровье
У людей с ожирением выявили иной состав бактерий во рту – Knowridge
Наука
ИИ классифицировал следы динозавров с точностью 90% — PNAS
Туризм
Мальдивы и Италия возглавили направления для медового месяца — туроператоры
Садоводство
Ждала правильной температуры — и не прогадала: зимняя обрезка дала другой результат
Красота и здоровье
Тёплый душ и лосьон — опасное сочетание: кожа реагирует мгновенно, а причина неочевидна
Наука
Компасы могли сойти с ума: древнее дерево сохранило следы разворота магнитных полюсов Земли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet